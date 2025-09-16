Inspirat de răspunsul președintelui într-un interviu televizat — „până nu pui mâna, nu poți să știi ce era în dronă” — Dinescu construiește o fabulă în care personajul Nicușor este pus în postura unui copil naiv, incapabil să înțeleagă pericolul, dar preocupat să afle dacă drona conținea „ouă sau halva”.

Fabulistul sugerează că, în loc să se ia măsuri ferme, autoritățile au preferat să urmărească drona până a ieșit din spațiul aerian, fără să o intercepteze. Critica poetului vine într-un context tensionat, în care opinia publică cere explicații clare și reacții ferme din partea conducerii statului.

Nicușor Dan, despre drona care a survolat spațiul aerian al României: ”Știm că este rusească. Există cadrul legal pentru a o doborî”

Traian Băsescu, analiză tăioasă, în direct la Realitatea PLUS. Fostul președinte demască mușamalizarea