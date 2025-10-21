Mărturii emoționante

Deși incendiul a distrus totul în jur, obiectul de cult s-a păstrat perfect, ca o mărturie a credinței și a speranței. Pompierii prezenți la fața locului au mărturisit că momentul a fost de o intensitate emoțională aparte, o imagine greu de explicat prin rațiune.

„Într-o cameră complet arsă, o icoană a rămas neatinsă. Poate fi o coincidență sau, pentru unii, un semn că nu suntem niciodată singuri, chiar și în cele mai grele momente”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, care au publicat fotografia pe pagina instituției.

ISU Botoșani a adăugat că această întâmplare le reamintește tuturor de puterea credinței și de faptul că, indiferent cât de grele sunt încercările vieții, există mereu loc pentru speranță și lumină.

„Aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi! Noi rămânem la datorie”, a fost mesajul emoționant transmis de pompieri, alături de imaginea care a impresionat mii de oameni pe rețelele de socializare.