Ministrul Transporturilor: Cum se va circula cu metroul dupa 15 mai

"Maine (vineri, n.red.), la initiativa domnului prim-ministru, vom avea o discutie clara despre masurile pe care le vom lua pe fiecare mod de transport in parte, incepand cu data de 15 mai. Suntem pregatiti sa luam masuri pentru fiecare mod de transport, inclusiv la metrou. Ne-am adresat Ministerului Afacerilor Interne pentru a ne sprijini, pentru ca la metrou, mai intai, trebuie sa ne asiguram ca accesul se face in conditii de siguranta", a spus ministrul Transporturilor.

"In statii, de asemenea, se pastreaza distanta. Noi venim cu maximum de trenuri posibil in aceasta perioada, astfel incat timpii de asteptare sa fie intre 2-3 minute, respectiv 6-7 minute, in functie de statiile Metrorex", a explicat ministrul, prezent la conferinta de presa sustinuta de premierul Ludovic Orban, dupa vizita efectuata la Uzina Dacia Mioveni.

Bode a subliniat ca institutiile statului au obligatia sa vina "cu un set de reguli pentru tot ceea ce inseamna transportul public, fie ca vorbim despre cursele speciale, cursele regulate, fie ca vorbim despre transportul cu metroul", noteaza ziare.com.

Seful de la Transporturi a precizat ca, in zilele urmatoare, vor fi anuntate masurile concrete care urmeaza sa fie luate pentru fiecare mod de transport in parte. In opinia acestuia, pana pe data de 15 mai, Comisia Europeana va veni cu un set de recomandari in acest sens, care vor fi aplicate de toate statele membre.