Reprezentanții ANAF au avertizat că acțiunile de control ale Direcției Antifraudă vor rămâne intense și în perioada sărbătorilor de iarnă. Această decizie vine pe fondul unei cereri de consum ridicate, moment în care riscul unor scumpiri nejustificate este considerabil mai mare. Inspectorii urmăresc nu doar respectarea plafoanelor de preț, ci și analiza întregului lanț de aprovizionare pentru a depista orice mecanisme de eludare a legii care ar putea afecta buzunarele consumatorilor.

Măsura plafonării adaosului comercial, introdusă inițial în vara anului 2023 pentru 14 produse esențiale, a suferit diverse modificări de-a lungul timpului. În prezent, lista alimentelor cu preț protejat include produse de bază precum pâinea albă, laptele de consum (1,5% grăsime), telemeaua de vacă vrac, iaurtul simplu, făina, mălaiul și ouăle. De asemenea, sunt vizate carnea proaspătă de pui și porc, uleiul de floarea-soarelui, zahărul, precum și legumele și fructele vrac (inclusiv cartofii). Produse precum smântâna, untul și magiunul completează această listă menită să asigure accesul populației la bunuri de strictă necesitate la prețuri corecte.

Conform OUG nr. 67/2023, toți actorii implicați — de la producători și distribuitori până la marii retaileri — sunt obligați să se încadreze în limitele maxime de adaos comercial. Abaterile de la aceste reguli sunt tratate cu maximă severitate, sancțiunile financiare fiind drastice: amenzile pornesc de la 100.000 de lei și pot ajunge până la 2.000.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei și de impactul asupra pieței.