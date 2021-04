Situația în spitalele din România este neschimbată din 2018, an în care fost majorată ultima oară alocația de hrană pentru bolnavii internați", scria Firea, tot pe Facebook.

Apelul Gabrielei Firea nu a fost, însă, singular. Din contră, au existat voci chiar din interiorul sistemului care au tras un semnal de alarmă în privința fondurilor restrânse pentru hrana pacienților.

Este și cazul managerului Institutului de Pneumoftiziologie ''Marius Nasta'' din Capitală, medicul Beatrice Mahler, care afirma că ''trebuiesc găsite soluţii astfel ca spitalele să primească mai mulţi bani pentru hrana pacienţilor'', subliniind că, în prezent, ''un pacient bolnav de COVID are alocat pentru cele 3 mese, fix 10 lei/zi regim comun''.

"Am văzut în spaţiul public diverse discuţii despre câţi bani sunt alocaţi pentru alocaţia de hrană a fiecarui bolnav. Consider că şi la noi la Institutul 'Marius Nasta', costurile celor trei mese zilnice sunt, din păcate, extrem de reduse conform alocării bugetare (HG 851/2018), adică a banilor pe care noi ca spital îi primim pentru a asigura mâncarea pacienţilor. Un pacient bolnav de COVID are alocat astăzi pentru cele 3 mese, fix 10 lei/zi regim comun, 15 lei/zi pentru pacientul care are şi diabet zaharat sau 16 lei/zi pentru pacientul cu tuberculoză", a spus Mahler, într-o postare pe pagina sa de Facebook.