Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control vor analiza modul în care au fost respectate procedurile medicale și condițiile de siguranță în cadrul clinicii. Totodată, Colegiul Medicilor va desfășura propria anchetă pentru a stabili responsabilitățile și eventualele nereguli care au dus la tragedie.

„Mi-e greu în momentul de faţă să vă spun cu exactitate ce s-a întâmplat acolo, ştiu că este vorba despre o intervenţie din zona stomatologică, cu anestezie generală prin procedură intravenoasă. Am discutat cu Corpul meu de Control şi cu Inspecţia Sanitară de Stat, care mâine (vineri – n.r.) vor verifica din punct de vedere administrativ dacă această clinică respecta toate protocoalele şi toate normativele în vigoare pentru astfel de intervenţii medicale sub anestezie generală. Şi sigur că, din punctul de vedere al conduitei terapeutice şi al modului în care a fost abordat medical pacientul, Colegiul Medicilor se va pronunţa”, a declarat Alexandru Rogobete, pentru un post de televiziune citat de News.ro.