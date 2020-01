Ministrul Sănătății a prezentat raportul cu ”erori în lanț” în cazul femeii arse: Medicii de gardă nu au intervenit

2020-01-07 12:32:38 Ali Osmalic Ciubuc

In sanatate e vestul salbatic !!! Fiecare ''somitate'' si gasca lui se cred un d-zei si au privatizat spitalele unde profeseaza !!! Protocoalele sint pentru prosti de la centru care controleaza si pentru pacientii naivi care baga sacul de bani in spaga si se pot opera singuri !!! Prin modul netransparent (de multe ori si scandalos) prin care si-au fixat pozitiile in spitale, prin nerespectarea protocoalelor medicale si a normelor de minim bun simt, prin alungarea doctorilor tineri si prin lasarea ''protejatilor'' sa invete meserie pe sanatatea si viata pacientilor deja ghinionisti si amariti, se poate spune ca acesti sint niste indivizi (unii ar zice chiar criminali) care CONDITIONEAZA ACTUL MEDICAL !!! Au distrus centrele de excelenta, opereaza ce vor, cind vor, cit vor, nu asigura permanenta si educarea tinerilor medici, raspund la telefoane in loc de planificarea cazurilor ... Dictatura ciordeilor a facut multe categorii sociale si profesionale sa SANTAJEZE statul pentru a obtine avantaje MATERIALE in defavoarea celor care muncesc (in general). Asa se face ca daca vrei sa revii la normalitate te lovesti de opozitia instantanee a unor mase de indivizi care nu vor sa renunte la avantajele ilegale pe care le-au obtinut santajind electoral. Asa se face ca sa ajuns ca asistatii social, taximetristii, diversele ''somitati'' sportive, ... si multeee alte categorii sa aiba putere de a impune ce vor si ce nu vor indiferent de urmari si de discriminarea fata de altii care nu au timp sa se organizeze ..