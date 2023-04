Cum anume va arăta această nouă lege a pensiilor, care va fi impactul pentru oameni?

„Până la final de septembrie este termen pentru Casa Națională de Pensii pentru a prelua toate dosarele în format electronic, pentru a separa tehnic, perioadele contributive de perioadele necontributive, pentru a avea separat sporurile cu caracter permanent care au fost luate în calcul și sporurile cu caracter nepermanent care nu au fost luate în calcul, pentru că în momentul în care vom avea legea finală să nu dureze foarte mult recalcularea și să putem avea acele 2 elemente extrem de clar și anume rezolvarea inechităților din sistemul public de pensii care se face în 2 pași prin actul normativ cu ajutorul sau cu necesitatea unui impact bugetar.

Acum noi știm cu toții că omenirea nu numai România nu este într-o perioadă extrem de fericită și trebuie să fie foarte atenți la cifre. Trebuie să vedem în ce perioadă de timp poate România suporta impactul bugetar pentru rezolvarea inechităților în prima fază, după care să ne gândim că nivelul pensiilor în România nu este unul satisfăcător și mai avem mult de lucru,” a spus Marius Budăi la Realitatea Plus.

Când vom vedea legea adoptată

„Legea adoptată o vom avea până la momentul depunerii cererii de plată numărul 4. Și atunci trebuie data va fi probabil pe sfârșitul filmează pe finalul de an 2023, dar digitalizarea tot ceea ce înseamnă preluarea datelor în format electronic trebuie să avem până la luna septembrie 2023,” a explicat ministrul Muncii.

Înghețarea salariilor bugetarilor

” Am nuanțat foarte clar atunci și am spus că trebuie de văzut de la funcție la funcție. Sunt împotriva unei măsuri per general luată alandala și iată că am dreptate. Ce înseamnă pentru cei care au peste 65 de ani și au lucrat sau combinau, au contribuit tot stagiul complet, când am spus că pe anumite zone de medici, din educație și așa mai departe, am spus că sunt împotriva unei măsuri la general, dar uitați că acum se ajunge exact la ceea ce am spus eu și se vede că am avut dreptate. Nu vorbim de înghețarea salariilor din sistemul bugetar. Știți foarte bine că la început de an a existat o majorare. Noi acum lucrăm la legea salarizării. Pentru a putea din sistemul public pentru a putea avea o analiză clară, avem nevoie de o perioadă în care să nu se mai intervină din punct de vedere legislativ pe legea salarizării ca să avem o bază și o analiză clară de unde plecăm să știm ce măsuri luăm ca să ajungem acolo unde ne-am propus.

Da, s-au stopat angajările pentru o perioadă. Vom vedea până când, până la sfârșit de an sau până când va fi a mai fost și anul trecut această perioadă. Pentru că a spus, de exemplu, președintele Partidului, Marcel Ciolacu, a spus foarte clar și am spus și eu mai devreme, nu este o perioadă tocmai fericită pentru omenire. Avem nevoie să fim extrem de atenți și să fim cumpătați, și să analizăm cumpătat. Deja am redus 20 % din cheltuielile cu combustibilul. Dar să descoperim acele lucruri care mai pot fi amânate, astfel încât să ne creăm acest spațiu bugetar pentru viitoarele măsuri. Și să continuăm cu acest echilibru dintre măsurile sociale și măsurile economice,” a declarat ministrul Muncii.

De ce se fac aceste reduceri?

S-a luat decizia în coaliție să avem un spatiu bugetar de manevră astfel incat sa putem avea posibilitatea pentru a veni cu un echilibru de măsuri incat sa sprijinim atat categoriile vulnerabile, cat si mediul de afaceri.

Vor fi concedieri in ceea ce priveste aparatul bugetar?

„De câte ori in ultimii 30 de ani a fost PSD la guvernare niciodata nu s-a pus problema de a taia venituri si de a concedia oameni. Cred ca lucrul acesta il poate recunoaste oricine. Nici acum, cât PSD va fi la guvernare nu se va intampa si nu vom permite acest lucru.”

Revin la ceea ce am spus. Au existat dezinformari, trebuie discutat de la functie la functie, trebuie vazut de la caz la caz. Dacă avem un singur medic de familie, intr-o comunitate de 2000-3000 de oameni si acolo medicul are 70 de ani, si vreti dumneavoastra sa interziceti manine cumului pensiei cu salariul, va recomand sa vorbiti cu oamenii din acea comunitate.

E o masura buna ca oamenii sa lucreze dupa stagiul complet?

Constitutia Romaniei, la ora actuala, spune ca dreptul de a munci este garantat. Repet, trebuie vazute de la caz la caz.

Punctul de pensie ar putea creste anul acesta?

Pentru unii au crescut mai mult decat rata inflatiei. Problema este ca dupa doi ani de masuri proaste noi trebuie sa fim foarte atenti la cifre. Masurile din programul guvernare, din programul Sprijin pentru Romania asa cum au fost ele creionate si decise in coalitie, sunt si le-am prelungit dupa anul 2022, pe intreaga perioada a anului 2023. Nu mi-am permis niciodata si nu imi permit nici acum sa aduc vreo speranta in spatiul public, astfel incat ulterior coalitia politica din care fac si eu parte sa nu o poata duce la indeplinire.

Care sunt modificarile la legea salarizatii. Care este calendarul

„Legea salarizarii este in lucru cu ministerele, fiecare cu impactul lor, avem modelări pe acest impact incepute cu Banca Mondiala, de aceea spun ca avem nevoie de o perioada de acalmie, sa nu mai fie interventii pe legea salarizarii, astfel incat analiza de astazi sa numai fie valabila saptamana viitoare, si lucram la acest aspect. Cu siguranta vom veni cu un calendar. ”

Legea 263 – cate dosare au intrat pe aceasta lege

„In legea 127 si in ceea ce s-a spus in programul de guvernare am spus ca vom pleca in analiza de la aceasta lege. Acolo sunt anumite categorii de sporuri, fie cu caracter permanent, fie nepermanent, unele din ele nefiind luate in calcul, sunt multedate tehnice, nu vreau sa intru acum in toate datele. Daca am ramane doar cu punctajul de pe decizia actuala si nu adaugam acele sporuri cu caracter nepermanent nu se face nicio rezolvare a inechitatilor din Romania.”

Sporurile la stat

„La legea salarizarii ma voi opune sa scada salariile din Romania. Cine a scris acest PNRR habar nu a avut ce se intampla in Romania. Sunt in sistemul medical, de exemplu, sporuri pe ATI, pe UPU, pe gărzi, sunt lucruri care ies alandala. Noi cand am dat legea salarizarii am spus de un spor de 30% pe anvelopa salariala, pe ordonatori de credite. Aici s-a venit cu un spor pe om, ca si cum fiecare om ar lucra in aceleasi conditii. E o totala neintelegere a sistemului, trebuie sa vedem cum scoatem acest lucrul la capat si lucram cu specialistii si cu ministerele de linie sa mergem in continuare. Avem si Banca Mondiala alturi de noi, avem și Comisia, lucram la aceste aspecte.”

Se mai poate renegocia acel procent de 9,4% din PIB

„Unii, care erau la guvernare au spus ca pana in 2070 trebuie sa avem o plafonare. Vreau sa va spun ceva Din toate statele membre ale UE, am citit toate PNRR-urile din UE, nu exista o plafonare. Nu vorbim de cifra de 9,4%, nu exista o plafonare, in nici o legislatie dintr-un stat membru al UE, in nici un PNRR. Pentru 50 de ani – nu exista analiza in spatele PNRR. Eu la Ministerul Muncii, primul document pe care l-am cerut a fost aceasta analiza, de unde au scos acest 9,4%, si de ce pana in 2070. Nu exista aceasta analiza. Nu exista aceasta analiza, toate aceste cifre au fost facute de neprofesionisti. Eu nu ma voi lasa si voi discuta in continuare cu Comisia Europeana pentru ca voi demonstra cu cifrele pe masa,” A SPUS MINISTRUL mUNCII.