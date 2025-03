Ce a transmis Ministrul Mediului?

Potrivit oficialului, măsurile de alungare și relocare a urșilor nu au dat rezultatele așteptate, iar soluția pentru a proteja comunitățile este intervenția rapidă și eficientă.

În cadrul unei declarații recente, ministrul a argumentat că deși au fost înregistrate 464 de sesizări în 2024 privind urșii în localități, doar 27 dintre acestea au dus la măsura împușcării animalelor.

„Am căutat să văd şi eu ce s-a mai întâmplat în cursul anului acesta, cel puţin în Braşov, şi am constatat că pe 4 martie, deci tot luna aceasta, a mai fost alungată o ursoaică cu pui. Ori toate aceste instrumente pe care le aplicăm uneori, alungare sau relocare, pare că nu dau suficiente rezultate”, a declarat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, în cadrul unui post de știri.

În plus, Fechet a menționat că următorul pas în gestionarea populației de urși ar trebui să fie scoaterea acestora de pe lista speciilor strict protejate, similar cu ceea ce s-a întâmplat în cazul lupilor. Potrivit ministrului, urșii-problemă, cum ar fi cei agresivi sau cei care caută mâncare în zonele populate, trebuie să fie vânați prioritar, în timp ce urșii din zonele montane izolate ar trebui să fie vânați doar dacă rămân exemplare suficiente.

„Eu cred că cifra poate fi revizuită, nu ne opunem a priori unui astfel de demers, însă este foarte important care sunt urşii ce vor fi împuşcaţi. Pentru că am spus încă din prima zi de aplicare a acestei legi, pe care am şi votat-o în calitate de deputat, că trebuie să începem cu urşii-problemă, cu urşii agresivi, cu urşii gunoieri, cu urşii cerşetori şi abia la sfârșit, dacă mai rămân exemplare suficiente, să împușcăm şi acei urşi în creierii munţilor, acei urşi care poate nu s-au întâlnit cu omul niciodată în viaţa lor şi nu aveau când să se mai întâlnească. Opinia mea este aceea că orice urs care pune în pericol viaţa omului, orice urs care intră în localitate, indiferent dacă e femelă sau mascul, dacă e pui sau dacă e adult, dacă e mai mare sau mai mic sau indiferent de câte puncte CIC are, pentru că şi aceasta este o metodă de a-i evalua, opinia mea este că toţi aceşti urşi trebuie împuşcaţi. Metoda relocării nu dă rezultate, metoda alungării nu dă rezultate.”, a declarat oficialul.

În urma atacului grav asupra unui salvamontist din Predeal, Fechet a reitrat necesitatea măsurilor urgente pentru a preveni astfel de incidente, menționând că autoritățile trebuie să fie mai proactive în gestionarea prezenței urșilor în localități.

În același timp, prefectul județului Prahova, Emil Drăgănescu, a atras atenția asupra insuficienței cotelor de recoltare, avertizând că atacurile urșilor vor deveni tot mai frecvente dacă nu se iau măsuri concrete. În urma tragediei din Bucegi, unde o tânără de 19 ani a fost atacată și ucisă de un urs, autoritățile trebuie să urgenteze modificările legislative și să implementeze soluții eficiente pentru protecția comunităților.

Fechet a conchis că, pentru a evita tragedii, este esențial ca urșii care reprezintă un pericol să fie eliminați rapid, iar soluțiile temporare, precum relocarea, să nu mai fie considerate o opțiune viabilă.