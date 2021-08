Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook de către ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna. Acesta a precizat că ministerul lucrează de câteva luni la implementarea reglementării cunoscute sub numele de Directiva SUP (Single Use Plastic).

"Acest proces se va încheia săptămâna viitoare, când Guvernul va adopta acest act normativ", a precizat ministrul Tanczos Barna.

Odată cu implementarea acelei directive se va interzice comercializarea anumitor produse din plastic, precum pahare, furculițe, farfurii, dar vor fi restricții și cu privire la producerea anumitor ambalaje din plastic, obiectivul fiind scăderea consumului și a producției, în paralel cu creșterea gradului de reciclare.