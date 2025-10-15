S-a găsit scuza pentru situația dezastruoasă în care se găsește sistemul energetic din România. Gândacii și moluștele ar fi de vină pentru faptul că România plătește cel mai scump tarif pentru energie electrică și o spune chiar ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Este o problemă care vizează independența energetică a României. Ministrul Energiei spune că s-au pierdut proiecte de miliarde de euro din cauza unor plângeri făcute de activiștii de mediu care spuneau că în zonele în care se făceau aceste investiții era semnalată prezența unor gândaci și a unor moluște din anumite specii protejate de lege.

Aceste declarații au fost făcute la un summit la care au fost prezenți și premierii din Belgia și Tunisia și unde s-a discutat despre modul în care mai multe proiecte de hidrocentrale din țara noastră, finalizate în acest moment în proporție de 90% nu pot fi date în folosință din cauza acestor plângeri care blochează investiții de miliarde de euro.

