Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, la "Legile Puterii": Criticile privind închiderea piețelor sunt nefondate

"Am fost nevoiți să luăm o măsură nepopulară, dar necesară. Specialiștii ne-au spus că la mulți dintre cei infectați ar fi cauza acolo. Am luat această măsură nepopulară. Îmi cer scuze pentru neplăcerile create. Doar 20 % din piețe sunt în spații închise, restul sunt în spații deschise sau semiînchise, iar producătorii și asociațiile de producători cu care am vorbit știu acest lucru. Am văzut că majoritatea primărilor au găsit soluții pentru ca toți producătorii și consumatorii de produse românești să se reîntâlnească, încă de luni (ziua în care au intrat în vigoare restricțiile – N.R.), în piețe." a afirmat Adrian Oros.

Ministrul liberal al Agriculturii a atras atenția și asupra faptul că majoritatea criticilor vin acum din partea celor care au acționat exact invers în primăvară, odată cu manifestarea primului val al pandemiei.

"În 10 aprilie când eram în stare de urgență, aceeași edili, pentru a sabota măsurile Guvernului, au închis piețele, deși nu cerea nimeni. Atunci am cerut să nu le închidă, acum situația epidemiologică s-a agravat. Le promit că va fi o perioadă scurtă și apoi sper că revenim la normalitate”, a mai spus Adrian Oroș.