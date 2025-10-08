Este prima vizită la nivel înalt pe care o reușește România în Statele Unite după ce am văzut întreaga isterie cu anularea alegerilor și poziționarea americanilor. Știm că oamenii cheie ai lui Donald Trump au criticat dur această decizie a autorităților române de a anula și repeta alegerile prezidențiale.

„11 zile a stat Țoiu în America, din 18 septembrie până în 29, și n-a primit-o nimeni. Nu a anunțat oficial că merge în America. Eu cred că doamna Țoiu ar fi trebuit să publice un comunicat de presă oficial, în care să anunțe toată presa cum a ajuns acolo, de ce a ajuns acolo. Am văzut că în anumite zone se citează un comunicat de presă. jur, am căutat și eu, am vorbit cu Bogdan Tiberiu Iacob, nu îl găsesc nicăieri, nu există un astfel de comunicat de presă. Noi am aflat de pe site-ul Departamentului de Stat că astăzi o primește Rubio.

Mă gândesc că s-ar putea să aibe legătură și cu cerința pe care a avutn-o domana Țoiu către AEP cu termen 30 septembrie în legătură cu anularea alegerilor. Știți că doamna Țoiu a persistat în dceclarații și l-a contrazis pe ambasadorul de la Washington, despre care am înțeles că e tras pe linie moartă la București, sper să îl schimbe, i-a trecut timpul”, a spus Anca Alexandrescu în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel.

Anunț-bombă făcut de Oana Țoiu, rezista de la Externe. România va produce drone împreună cu Ucraina

Trebuie să mai contextualizăm această întâlnire a Oanei Țoiu cu Marco Rubio, întâlnire ce va avea loc la Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru că aici, în țară, sunt nominalizați pe funcții apropiate de Nicușor Dan, spre exemplu, dl Naumescu - oameni care au avut vehement poziționări împotriva administrației Trump.

Vizita Oanei Toiu vine în contextul în care mai mulți reprezentanți ai Administrației SUA au criticat dur România pentru anularea scrutinului prezidențial. De curând, ministrul de Externe a recunoscut că țara noastră a fost scoasă din Visa Waiver tocmai din cauza repetării alegerilor.

În luna septembrie ea a solicitat Autorității Electorale Permanente explicații oficiale, în urma raportului Departamentului de Stat American care a criticat autoritățile romane pentru anularea alegerilor în data de 6 decembrie anul trecut.

Ne așteptăm ca după această întâlnire să aibă loc noi declarații. Nu este exclus ca Oana Țoiu să vorbească din nou despre o posibilă întâlnire dintre Nicușor Dan și Donald Trump care să aibă loc la începutul anului viitor, așa cum a făcut-o de fiecare dată în ieșirile sale publice.

Ministra Rezist de la Externe, pusă pe fugă de două întrebări ale reporterilor. Anularea alegerilor, una dintre ele - VIDEO