Ministra Rezist de la Externe, pusă pe fugă de două întrebări ale reporterilor. Anularea alegerilor, una dintre ele - VIDEO

Oana Țoiu. Foto: Profimedia
Oana Țoiu. Foto: Profimedia

În cadrul celei mai recente conferințe de presă, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a fost pusă în fața unor întrebări delicate care vizau subiecte sensibile legate de activitatea CSAT și posibilele implicări internaționale, dar și extrădarea lui Horațiu Potra. Cu toate acestea, răspunsurile au lipsit, lăsând reporterii fără clarificări.

Unul dintre reporteri a întrebat: „Ca membru al CSAT, ne puteți spune dacă ați discutat în ultima ședință despre ce va prezenta președintele la Copenhaga legat de raportul privind anularea alegerilor și posibila ingerință a Rusiei, dacă au existat elemente în plus față de raportul care a fost prezentat de Parchetul Public?”

Ministra Oana Țoiu a răspuns sec: „Ultima ședință a CSAT a fost în timp ce eram în sesiunile ONU în New York. Mulțumesc mult, o zi bună.”

Un alt reporter a încercat să obțină clarificări privind implicarea ministrei în aducerea în țară a lui Horațiu Potra. „Aveți vreo implicare în aducerea în țară a lui Horațiu Potra?”, a întrebat reporterul. Cu toate acestea, întrebarea nu a primit răspuns, deoarece Oana Țoiu era deja pe drum să părăsească sala conferinței, evitând astfel orice comentariu.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a preluat pupitrul oficialilor care să răspundă la întrebările reporterilor, scutind-o pe Oana Țoiu de alte întrebări incomode.

Anunț-bombă făcut de Oana Țoiu, rezista de la Externe. România va produce drone împreună cu Ucraina