Unul dintre reporteri a întrebat: „Ca membru al CSAT, ne puteți spune dacă ați discutat în ultima ședință despre ce va prezenta președintele la Copenhaga legat de raportul privind anularea alegerilor și posibila ingerință a Rusiei, dacă au existat elemente în plus față de raportul care a fost prezentat de Parchetul Public?”

Ministra Oana Țoiu a răspuns sec: „Ultima ședință a CSAT a fost în timp ce eram în sesiunile ONU în New York. Mulțumesc mult, o zi bună.”

Un alt reporter a încercat să obțină clarificări privind implicarea ministrei în aducerea în țară a lui Horațiu Potra. „Aveți vreo implicare în aducerea în țară a lui Horațiu Potra?”, a întrebat reporterul. Cu toate acestea, întrebarea nu a primit răspuns, deoarece Oana Țoiu era deja pe drum să părăsească sala conferinței, evitând astfel orice comentariu.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a preluat pupitrul oficialilor care să răspundă la întrebările reporterilor, scutind-o pe Oana Țoiu de alte întrebări incomode.

Anunț-bombă făcut de Oana Țoiu, rezista de la Externe. România va produce drone împreună cu Ucraina