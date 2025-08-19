”Ca urmare a solicitării dumneavoastră, Direcția Informare și Relații Publice este abilitată să comunice următoarele:

Afirmațiile citate de dumneavoastră sunt neadevărate și nu au niciun suport factual. CSAT nu are competența legală să discute și nu a discutat problema anulării alegerilor. Documentele discutate în ședința CSAT au fost prezentate de instituțiile legale abilitate, la solicitarea din convocatorul CSAT, în conformitate cu procedurile legale și au fost ulterior publicate în sinteză de către CSAT pe site-ul instituției. Un comunicat de presă emis ulterior de CSAT a indicat subiectul discuțiilor și concluziile.

Concret, ministrul Afacerilor Interne:

1) nu a propus anularea alegerilor

2) nu a discutat despre anularea alegerilor

3) a supus atenției CSAT raportul pus la dispoziție de MAI/ DGPI, în conformitate cu procedurile legale.

În concluzie, afirmațiile vehiculate în spațiul public pentru care ați solicitat punctul de vedere al ministrului Afacerilor Interne sunt neadevărate, fără nicio legătură cu adevărul factual”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne într-un comunicat de presă.