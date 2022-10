Din punct de vedere legal, aceștia nu pot fi trimiși în afara Rusiei. Britanicii amintesc și că acest ciclu de recrutare nu are legătură cu bărbații încorporați prin ordinal de mobilizare parțială din 21 septembrie 2022.

(1/4) On 30 September 2022 Russian President Vladimir Putin signed an order for the routine autumn conscription cycle, which aims to train 120,000 conscripts. These conscripts are legally not permitted to be deployed outside of Russia. pic.twitter.com/d9xp2RVK9I