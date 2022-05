Șase școli din Capitală au fost lăsate în paragină de către Primăria generală. Deși li s-au promis săli de sport, elevii sunt nevoiți să facă sport în sălile de clasă, îngramădiți și cu riscul de a se accidenta din cauza spațiului foarte mic.

"In acest moment, sala de sport este de fapt o runina. Constructia salii de sport a inceput in anul 2018. Incepand cu anul 2020 lucrarile s-au sistat. La un moment dat, primaria a strans toate utilajele din zona, a eliberat zona de muncitori... Scoala nu are o sala de sport, are o sala de sport improvizata, o sala de clasa", a afirmat IRINA CHIRIAC, director Scoala Generala 92.

Situația este trasă la indigo într-o altă școală gimnazială.

"Constructia salii de sport a inceput in 2018 pe un proiect al PMB. Este destul de avansata lucrarea numai ca, din pacate, de la inceputul anului trecut lucrarile au fost sistate. Scoala are nevoie neaparat de o sala de sport. Orele se fac acum in conditii improprii", spune ELENA PETRESCU, director Scoala Generala 1999.

"Aceasta constructia a fost ridicata pe terenul de fotbal al Scolii 92. Era, de fapt, curtea scolii unde se desfasurau orele de sport. Acum nu mai avem nici terenul, nici sala. Avem doar o mica bucatica din curtea interioara unde se defasoara simultan 3 ore de educatie fizica", mai spune IRINA CHIRIAC.

Singura soluție ar putea veni de la Primăria Sectorului 3. Reprezentanții au cerut să preia șantierele pentru a finaliza construcția sălilor de sport.

"De ani de zile cerem ca aceasta sala de sport sa fie transferata catre Primaria Sectorului 3 pentru a o finaliza, pentru a avea copiii unde sa-si faca orele de sport si nu reusim pentru ca Primaria Generala nu este in stare sa transmita aceste sali de sport catre Primaria Sectorului 3", a declarat ROBERT NEGOIȚĂ, primarul sectorului 3

Șantiere sunt și în alte patru unități de învățământ.