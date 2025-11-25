”Da, domnule Bolojan! Da. Programul de stimulare a economiei prezentat acum două luni de președintele Sorin Grindeanu ARE impact bugetar. POZITIV! Pentru că generează plus-valoare, locuri de muncă, creștere economică și, foarte concret, venituri suplimentare la bugetul statului. Probabil tocmai de aceea fugiți de el ca dracul de tămâie: pentru că demontează, punct cu punct, filosofia dumneavoastră referitoare la reformarea statului – tăiem tot ce se poate tăia, dăm afară cât mai mulți, fie că trebuie sau nu. Mulți să fie! Nu mai contează că dintr-o criză fiscală ați dus țara în ditai criza economică...

Haideți să vă spunem ceva, clar și direct, domnule Bolojan: puteți fugi cât vreți. Pachetul 3 nu va trece fără măsurile de stimulare economică solicitate de noi. PSD nu este și nu va fi părtaș la ducerea României în zid prin austeritate oarbă, mai ales acum, când până și BNR confirmă stagnarea economiei, pe fondul creșterii inflației la peste 10% și pe fondul scăderii dramatice a puterii de cumpărare a românilor și, implicit, a consumului. Exact rezultatul politicilor pe care le împingeți obsesiv”, a scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.

Deputatul a ținut să menționeze faptul că ”programul PSD este singura direcție responsabilă, singurul set de măsuri care readuce încrederea în economie și oferă mediului de afaceri instrumentele necesare pentru a investi, a produce și a crea locuri de muncă:

Creditul fiscal

Pentru investiții noi (greenfield) în domeniile strategice firmele respective sunt scutite de la plata impozitului pe profit pe o perioadă de până la 7 ani. Datele Ministerului Finanțelor arată că măsuri similare au adus mari beneficii bugetului; pentru fiecare leu acordat ca stimulent statul a încasat până la 9 lei venituri din business-ul născut în urma noii investiții.

Garanții de stat pentru creditele IMM-urilor

E o soluție verificată. Din 2021 și până prezent IMM-urile au luat credite garantate de stat de aproximativ 20 de miliarde de euro care, evident, au dezvoltat afacerile, au creat noi locuri de muncă și în final au generat încasări consistente la bugetul statului din taxe, impozite, contribuții. De reținut că rata de neplată a acestor credite este nesemnificativă, marginală.

Susținerea investițiilor în cercetare și dezvoltare tehnologică

Obiectivul esențial vizat de PSD este o creștere a economiei cu 3% în următorii 3 ani și cu 5% ulterior.

Aceste măsuri sunt aplicate deja în numeroase state europene și produc exact ceea ce dumneavoastră nu reușiți nicicum să generați: creștere, stabilitate, locuri de muncă, venituri bugetare”.

Totodată, Mihai Fifor a subliniat că ”austeritatea nu este viziune. Tăierea nu este strategie. Frica nu este program de guvernare. PSD va susține doar un pachet de măsuri care pune economia în mișcare, nu România în genunchi. Asta este linia roșie. Și nu vom trece peste ea”.