Evenimentul a urmărit să definească coordonatele principale ale construirii unei economii naționale românești, ca o economie bazată pe potențialul real uman, material, natural, mineral și financiar al României. De asemenea, temele de discuție au vizat principalele căi de acțiune pentru o economie construită pe cunoaștere, pe cercetare și inovare, în concordanță cu interesul național, dar puternic deschisă și ancorată economiei Uniunii Europene și economiei mondiale.



„Din nefericire, în România, dialogul social este mimat, iar lipsa reprezentanților autorităților de la evenimentul de azi, vine ca o confirmare a acestui lucru. Camera de Comerț și Industrie a României este organizația care mediază dialogul dintre mediul de afaceri și decidentul politic, iar, de-a lungul timpului, în urma consultării cu antreprenorii români, am sesizat autoritățile asupra unor probleme cu care aceștia se confruntă, în speranța soluționării acestora. În general, nu s-a întâmplat nimic. Trebuie să ieșim din această paradigmă a capitalului de stat, iar guvernul, oricare ar fi el, trebuie să învețe să delege anumite competențe. Avem un deficit comercial uriaș, raportat pentru sfârșitul anului trecut, iar o mare parte din vină o are diplomația economică, inexistentă în state cu mare potenţial economic. Nu putem face nimic, însă, pentru că sunt așa-ziși diplomați de carieră, angajați ai statului român și nu ai camerelor de comerț așa cum se întâmplă în Austria, de exemplu. Împreună cu mai multe organizaţii patronale sectoriale am ieșit public și am propus reorganizarea teritorială a României pentru că în forma actuală nu se mai pot susține un număr atât de mare de județe. Știm că am deranjat foarte multă lume cu această propunere, pentru că astfel vor dispărea foarte multe posturi plătite din bani publici. Ne dorim o țară ca afară, dar când CCIR a propus modificarea legii camerelor de comerț după modelul german, francez sau italian, au început să apară probleme înainte ca proiectul de lege să ajungă la faza de dezbatere publică. Salut organizarea forumurilor economice, precum cel de azi, dar îmi doresc, în același timp și o implicare reală a decidentului politic", a declarat președintele CCIR, dl. Mihai Daraban.