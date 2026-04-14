Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier care s-a produs în localitatea Drăghiceanu, comuna Gogoșari, judeţul Giurgiu.

În eveniment a fost implicat un microbuz, în care se aflau șoferul și șapte pasageri. Potrivit primelor date, şoferul ar fi lovit un cap de pod şi s-a oprit pe marginea carosabilului.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere, o descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, două ambulanțe SAJ și poliția.

Trei bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 48 și 67 de ani - pasageri ai microbuzului - au fost transportați la spital.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Pompierii au intervenit pentru a asigura măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul este investigat în continuare de poliție.