„În cadrul unei serii de acțiuni de control întreprinse de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Giurgiu, a fost verificată și unitatea aparținând Cristin Trans SRL din satul Dobreni, comuna Vărăști, din județ, unde au fost constatate abateri de la legislația în domeniu, care pot afecta caracteristicile esențiale ale produselor și implicit sănătatea consumatorilor.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate diferite sancțiuni, după cum urmează: - 2 amenzi contravenționale, în valoare totală de 30.000 lei - oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme - propunerea închiderii temporare a unității pentru o perioadă de cel mult 6 luni. Neregulile constatate în timpul controlului au fost: - Comercializarea unor produse alimentare cu datele durabilităților minimale depășite care prezentau și mucegai alb verzui - Comercializarea unor produse alimentare vrac, expuse la vânzare fără protecție sanitară - Utilizarea unor spații frigorifice neigienizate, ruginite, cu garnituri de etanșare deteriorate și scurgeri de lichid - Folosirea unor rafturi pentru expunerea produselor alimentare neigienizate - Supraaglomerare de produse în spațiul destinat consumatorilor, depozitate direct pe paviment - Prezența, în magazine, a muștelor și a unui miros urât, de canalizare”, informează Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia, într-o postare pe Facebook.

„În această perioadă, când inflaţia este scăpată de sub control în toată zona Euro şi într-un context socio economic defavorabil, când toate preturile au luat-o razna, din păcate, unii operatori economici aleg sa vândă gunoaie in loc de mâncare. Astăzi am emis decizia de închidere a unităţii pe o perioadă de până la 6 luni”, a spus șeful Comisariatului Giurgiu - Ion Iordăchescu.