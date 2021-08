Locuitorii din Drumul Taberei au declarat că nu mai sperau să aibă un metrou în cartier.

„Bani au fost. Dar s-au dus. Pe ce, nu știu. Unde s-au dus, cum s-au dus banii astia ca trebuia sa fie gata. Dupa ce s-a facut aici trebuia sa fie gata dar se tot amana. Peste un an, peste 2, peste 3. Mai scriau astia la misto pe gard peste 33 de ani”, spune un locuitor din Drumul Taberei.

„La smecheri in buzunar s-au dus banii. I-au laut de la populatie si s-au... i-au luat de la UE. Aucm noi suntem in etate cobori pe scări ca să iei metroul... Nu mai suntem tineri sa mergem cu metroul. Mai cazi, te duci de-a berbeleaca pe scari...”, spune o doamnă din cartier.

„Așa se intarzie toate lucrarile din Romania. Absolut ca se vrea. Ca eu nu am vazut sa se inceapa ceva pe data de si sa se termine. Termene peste termene. Am 60 de ani. Credeam ca nu mai apuc sa merg cu metroul in Drumul Taberei”, a mai spus o altă femeie din Drumul Taberei despre întârzierea lucrărilor.

„Au avut de undeva de unde sa ia bani de furat. Nu ii controla nimeni. Ne prosteau peste 5 ani, peste...”, a declarat o altă femeie pentru Realitatea PLUS.

Începută în 2011, magistrala 5 de metrou ar fi trebuit sa fie gata în 2015. Au trecut însă 9 ani până când pe aici a trecut primul tren plin cu bucureșteni. În tot acest timp, oamenii care locuiesc în Drumul Taberei s-au tot întrebat de ce întârzie atât de mult? Realitatea PLUS a încercat să afle răspunsul. Jurnalistul Bogdan Muzgoci și echipa Realitatea PLUS au stat de vorbă cu unul dintre oamenii care au lucrat aici.

„Sunt filmat cand sunt inconjurat de 120 de oameni in decembrie ca trageau de mine. Cu fiare. Astaldi mi-ai spus ca nu sunt om de afaceri, sa dau telefon la politie sa-mi scot oamenii afara si peste trei zile era Crăciunul. Eu nu am facut asta. Au tras de mine, m-am pus in genunchi, m-am imprumutat, le-am dat banii,am deschis usile, cat am sa ti dau? 10.000 de euro. Am 4.000, de 6000 ia-ti ce vrei. Asa am terminat eu metroul din România. E o Românie normala, domnule Iohannis?”, a declarat Mihai Curecheriu, manager firmă de construcții.

De-a lungul timpului, sefii de la transporturi au gasit o multime de pretexte. Au spus ca au avut probleme legate de avize, de slaba finantare, in special in perioada guvernarii Ponta-PSD. Și ar mai fi un lucru. Lucrarile neprevazute aparute pe perioada executiei. Acesta este punctul in care noi am inceput ancheta.

Mihai Curecheriu a fost subcontractor al asocierii care a câștigat licitația. A ajuns din om de afaceri prosper în dator vândut, pentru că ceea ce credea că va fi o simplă lucrare de construcții s-a transformat într-un coșmar.

„Licitatia asta a fost castigata de Astaldi cu 290 de milioane de euro. Pe locul 2, Actor si Strabag cu 690 de milioane de euro. Strabag o termina in 2 ani. Astaldi a luat-o pe 6 ani. Astaldi s-a clasat pe primul loc cu 290 de milioane de euro. Au contestat Actor si Strabag... Ori noi suntem hoti, ori Astaldi nu e constient sa liciteze cu 290 de milioane de euro. Dupa 9 ani de zile, de trei ori perioada de a se executa aceasta lucrare, Astaldi a ajuns la 720 de milioane de euro, i-a depasit pe cei de pe loc 2. Atat a luat de la Metrorex.

Ca sa am aceasta lucrare mi-au cerut 3 la suta. Din 10 milioane trebuia sa le dau 200.000 de euro ca sa intru in acest santier. Cota lor a fost de 18 la suta, 10 la suta a fost partea partenerului meu concordia. Si 3 la suta in alta parte. Va pot da si numele. Se numeste prin interpusul Savescu, generalul ... Din MAI. ... din Constanta. Din suma contractata cu Astaldi 18 la suta mergeau la Astaldi, 3 la suta la Saves Consulting, în spate generalul... , am avut dupa aceea garantiile. Cand mi-au dat ordin de reincepere in august mi-au luat 30 la suta din pretul unitar spunand ca nu mai au bani . Mi-au luat 30 la suta pana cand printr-o sentinta judecatoreasca imi dau banii inapoi. Ei au castigat in 2019. Primul claim l-au luat in lulie 2021. Nu m-au contactat, au luat si al doilea claim, negociere cu statul sa ajunga la 290 de mil de euro la 720 de milioane”, a mai declarat, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, Mihai Curecheriu, manager firmă de construcții.

În timp ce penalizările curgeau, iar el aștepta cu oamenii și utilajele în subteran, bărbatul s-a împrumutat la cămătari, ca să-și poată plăti măcar angajații și subcontractorii.

„Atunci m-am dus la dl Lucian Bode intr-o dimineata. Cu 90 de lovituri pe mine, batut de oamenii care mi-au dat imprumut ca sa sustin acesta lucrare. Si-a pus mainile in cap. V-au batut.. Da, am luat peste 220.000 de euro, mai am 12.000 de euro de dat inapoi”, a mai spus, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, Mihai Curecheriu, manager firmă de construcții.

Omul a ajuns la sapă de lemn și astăzi nici nu mai poate participa la alte licitații.

„Domnule manager de proiect. M-ati oprit 3 luni de zile. Eu, ca firma romaneasca, nu mai pot sa particip la o licitatie ca am datorii la statul roman”, a mai declarat Mihai Curecheriu.

Între timp, susține Mihai Curecheriu, protejații sistemului au prosperat. Presa a scris încă din 2016 că o firmă controlată de famlia Videanu a subcontractat o parte din lucrările aferente construcţiei liniei de metrou din Drumul Taberei.

„Acest metrou a fost semnat in timpul lui Basescu. Nu mai am nimci de pierdut si lupt pt romania. Firma domnului Adrian Videanu a facut prefabricatele. Organizarea de santier pe trafic greu e a lui Videanu. Iar dl Videanu avea langa mine... Raul Doamnei.

Venea acest domn, cu sapca si ochelari, venea acest domn de la astaldi, si dupa aia venea si ne zicea ca nu mai sunt bani. Toti banii i-a luat Videanu. Circuitul banilor era controlat de ei. Pedistii. Banii venea de la Ministerul Transporturilor, Metrorex, Metrorex- Astaldi- tot la firma lui Videanu.Noi , cei care nu aveam relatii, care doream sa muncim intr-o Romanie normala, nu mai luam nimica.

La un moment dat il opresc,stam noi cu situatia de lucrari aici, intrati dvs, iesiti prin fata, iese un domn si spune ca nu mai au bani . A doua zi au inceput controale de la itm, sa am casca, sa am tot”, a mai declarat Mihai Curecheriu.

Contactat de Realitatea PLUS, reprezentantul firmei care a construit magistrala 5 neagă toate acuzațiile și susține că nu există nicio plată restantă către firma omului de afaceri. Pe de altă parte, unul dintre consultanții care au contribuit la realizarea contractului ne-a declarat că Mihai Curecheriu are dreptate.