O defecțiune tehnică majoră la stația RTE din Issy-les-Moulineaux, care gestionează o putere de 200 de megawați, a provocat o pană de curent care a afectat o parte din două districte ale Parisului și zona Hauts-de-Seine.

Deși operatorul rețelei electrice, Enedis, a comunicat că întreruperea a fost de scurtă durată – durând doar cinci minute – presa franceză, inclusiv Le Parisien, a notat că problemele persistă.

Consecințele au fost imediate și extinse în capitala franceză: iluminatul public și semafoarele au cedat, cufundând mai multe străzi în întuneric. Totodată, locuitorii multor imobile s-au trezit cu interfoanele nefuncționale, fiind blocați în fața propriilor uși.

Cea mai notabilă perturbare a fost înregistrată în transportul public: linia 12 de metrou a fost oprită temporar. Compania de transport public din Paris, RATP, a confirmat pe X că trenurile au rămas blocate pe toată linia din cauza avariei electrice.

La scurt timp după incident, administratorul rețelei de transport de energie electrică și-a cerut scuze și a demarat operațiunile de restabilire. Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pentru o mare parte din gospodăriile afectate din sudul Parisului și Issy-les-Moulineaux. Cu toate acestea, la ora locală 7:10, un număr semnificativ de 55.000 de gospodării rămâneau încă fără curent electric.