Pe timpul verii le gasim pe camp, terenuri agricole sau depozite de cereale, dar odata venirea anotimpului rece culturile sunt adunate si ele raman fara hrana. Din acest motiv, ele migreaza catre zonele urbane in cautarea adapostului si hranei.

Pe timpul sezonului rece, plosnitele de cereale aproape hiberneaza. Acestea isi opresc activitatea aproape complet si nu se mai dezvolta, asteptand intoarcerea sezonului cald. Asadar, tot ce au nevoie acestea este un spatiu in care sa se ascunda.

Daca au reusit sa patrunda intr-o casa, acestea se vor ascunde in orice coltisor vor gasi, intunecat sau nu, umed sau uscat. Le putem intalni in draperii, in gaurile din pereti, in santurile usilor sau chiar in tocul ferestrelor. In natura, locul preferat al acestora este scoarta copacilor: cauta o zona cu scoarta mai slaba si patrund sub ea; acest proces reuseste de cele mai multe ori sa omoare copacul.

Moduri in care sa tii la distanta plosnitele de cereale

1. Aspiratorul este o metoda foarte simpla de prinde plosnite urat miroasitoare ascunse in casa. Cand gasit o ascunzatoare, aspirati-o bine si goliti repede sacul inafara casei pentru a indeparta mirosul.

2 Tratamentele cu insecticide pentru prevenirea si combaterea plosnitelor de cereale. Aceste tratamente pot fi efectuate chiar de dumneavoastra sau puteti apela la profesionisti pentru a fi siguri de rezultate.

3. Orice crapatura sau gaura ce permite intrarea plosnitelor din exterior va fi considerata o invitatie deschisa. Asadar, inainte de venirea anotimpului rece astupati si reparati tot ce gasiti in neregula.

4. Plosnitele sunt atrase de lumina. Asadar, geamurile si lumina stau deschise impreuna doar daca avem plase de tantari. De asemenea, trebuie sa evitam folosirea becurilor exterioare. Daca este absolut necesar. apelati la becuri cu lumina galbuie (acestea atrag mai putine insecte).

5. Utilizarea Uleiurilor Esențiale. Plosnițele de cereale au o sensibilitate mare la anumite mirosuri. Uleiurile esențiale precum menta, eucaliptul, lavanda și arborele de ceai sunt eficiente în a le ține la distanță. Poți adăuga câteva picături din aceste uleiuri într-un spray cu apă și pulveriza în zonele unde ai observat activitate.

6. Utilizarea Capcanelor Lipicioase. Capcanele lipicioase pot fi un instrument util pentru a prinde plosnițele și pentru a monitoriza prezența lor. Poziționează capcanele în zone strategice, cum ar fi pervazul ferestrei, bucătăria și cămările, și verifică-le periodic pentru a evalua situația.

7. Folosirea Repelentelor Naturale. Pe lângă uleiuri esențiale, poți folosi și alte repelenți naturali, cum ar fi oțetul de mere sau sucul de lămâie. Aceste substanțe pot fi pulverizate în zonele unde crezi că se pot ascunde vizitatorii nepoftiți, având un efect de descurajare asupra lor.

