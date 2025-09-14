Un exemplu vine din SUA, unde instalatorii pot obține salarii comparabile sau chiar mai mari decât medicii. Podcasterul Jered Williams a explicat pe TikTok că instalatorii încep cariera cu aproximativ 60.000 de dolari pe an, sumă echivalentă cu venitul unui doctor rezident. Diferența este că viitorii medici au de achitat datorii de sute de mii de dolari pentru anii de facultate, în timp ce meseriașii nu. Instalatorii pot câștiga 40–50 de dolari pe oră de la început, fără să aibă nevoie de diplomă universitară, scrie Click.

Salariile pentru meseriași precum instalatorii, electricienii sau tâmplarii au crescut semnificativ în ultimii ani, în special din cauza deficitului de forță de muncă. Tot mai mulți tineri evită aceste domenii, influențați de ideea că doar o diplomă universitară le poate asigura succesul. Rezultatul este o criză pe piața construcțiilor și servicii tot mai scumpe.

Situația în România

Un studiu din 2022 arăta că aproape jumătate dintre absolvenții recenți de facultate au încetat să mai aplice pentru joburi de început, deoarece erau considerați „necalificați” chiar și pentru aceste posturi. În același timp, în România, veniturile diferă în funcție de statut.

Un instalator sau electrician angajat într-o companie câștigă, în medie, între 2.800 și 4.500 de lei net pe lună. În schimb, cei care lucrează pe cont propriu, ca PFA sau microîntreprindere, pot ajunge la venituri mult mai mari, uneori comparabile cu cele ale unui medic sau inginer aflat la început de carieră. Totul depinde de experiență, reputație și numărul de clienți, scrie aceeași sursă.