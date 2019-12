"Mesajul zilei de 1 Decembrie trebuie să fie întordeauna unul de unitate". Ce transmite Armatei un fost ministru al Apărării

România nu reprezintă o sumă de indivizi, ci un popor mândru de istoria sa, spune fostul ministru și vicepremier, care își reafirmă respectul pentru militarii români "care îşi fac datoria faţă de ţară sub Drapel, în teatrele de operaţii".

"De Ziua Nationala le spun “La multi ani!” tuturor romanilor!

Mesajul zilei de 1 Decembrie trebuie sa fie intordeauna unul de unitate. Trebuie să credem în destinul nostru şi sa privim cu incredere spre viitorul tarii noastre. Avem datoria să arătăm că România nu reprezintă o sumă de indivizi, ci un popor mândru de istoria sa, un neam a cărui demnitate, echilibru şi respect faţă de valorile fundamentale au fost câştigate prin sacrificii însemnate. Pentru împlinirea idealurilor naţionale, şi-au sacrificat viaţa eroii noştri, pe care nu îi vom uita niciodată. Românii au reuşit mereu să treacă peste momentele grele cu fruntea sus, să depăşească obstacole considerate de netrecut. Din respect pentru trecut şi din datorie pentru viitor, românii trebuie să fie uniţi, hotărâţi şi solidari.

Am tot respectul pentru militarii români care îşi fac datoria faţă de ţară sub Drapel, în teatrele de operaţii, precum si pentru toti cei care au facut-o de-a lungul timpului.

Felicit si urez sanatate intregului personal activ si in rezerva al Armatei, care veghează, sub puterea jurământului de credinţă faţă de Patrie, asupra romanilor din tara si de pretutindeni!

La multi ani, dragi romani! La multi ani, Romania!", a scris Gabriel Oprea pe pagina sa de Facebook.