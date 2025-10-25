Dmitriev a vorbit pentru CNN imediat după sosirea sa la Washington, unde urmează să discute cu oficiali americani. El a negat că întâlnirea planificată între Donald Trump și Vladimir Putin ar fi fost anulată, deși președintele american anunțase anterior acest lucru. Dmitriev a menționat că o întâlnire între cei doi lideri ar putea fi reprogramată pentru o dată ulterioară.

Summitul amânat și pozițiile liderilor

Întâlnirea, inițial programată la Budapesta, a fost amânată marți după ce Rusia a respins un armistițiu imediat, ceea ce Trump a invocat ca motiv pentru anularea discuțiilor. Președintele SUA afirmase că amânarea a fost necesară din cauza „lipsei de progrese în eforturile diplomatice” și pentru că „momentul nu era potrivit”.

În ciuda acestui context, Dmitriev s-a arătat optimist: „Cred că Rusia, SUA și Ucraina sunt de fapt destul de aproape de o soluție diplomatică”. Nu au fost oferite detalii despre conținutul unui posibil acord.

Întâlniri suplimentare și implicarea diplomaților europeni

Potrivit Axios, Dmitriev urmează să se întâlnească sâmbătă, la Miami, cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff. Agenția rusă TASS a precizat că oficialul rus va participa și la alte întâlniri, încă nespecificate, pe durata vizitei.

Război în Ucraina, ziua 1340. Kievul, lovit de rachete balistice – opt răniți

Diplomați europeni citați de Reuters au declarat că țările UE colaborează cu Ucraina la o nouă propunere de încetare a focului de-a lungul liniilor actuale de luptă. Scopul acestui plan este de a menține implicarea SUA, recunoscând în același timp realitatea de pe teren. Dmitriev a subliniat: „Este un pas important că președintele Zelenski a recunoscut deja că e vorba despre liniile de luptă. Poziția lui anterioară era ca Rusia să părăsească complet teritoriul, deci cred că suntem rezonabil de aproape de o soluție diplomatică care poate fi realizată”.

Contextul sancțiunilor și criticile Moscovei

Declarațiile vin în contextul impunerii de noi sancțiuni americane asupra celor mai mari două companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil. Scopul sancțiunilor este de a limita capacitatea Kremlinului de a finanța războiul din Ucraina. Dmitriev a criticat măsurile: „Vor duce doar la creșterea prețului benzinei în Statele Unite”, susținând că sancțiunile afectează mai mult consumatorii americani decât economia rusă.

Turneul lui Trump în Asia

În aceeași perioadă, Donald Trump a început un turneu în Asia, cu trei opriri principale, concentrat pe amenințarea nucleară din Coreea de Nord, tensiunile comerciale cu Beijingul și reducerea veniturilor Rusiei din petrol. Momentul central al vizitei va fi întâlnirea cu președintele chinez Xi Jinping la Summitul APEC din Coreea de Sud, unde discuțiile vor viza dispute comerciale, controale la export și achiziția de petrol rusesc de către China.

Putin și-a trimis emisarul special la Washington, să încerce să salveze relațiile cu Trump