Mesaj sfâșietor al fiicei unui pacient COVID19 care a murit în așteptarea unui pat ATI: "Ne-a sunat și ne-a spus să..."

Hunedoreanul Toma Avrigean a murit de coronavirus în timp ce aștepta să se elibereze un pat de Terapie Intensivă. Fiica sa a postat un mesaj sfâșietor, emoționant și revoltător pe rețelele de socializare prin care descrie prin ce a trecut tatăl ei. Iată mesajul integral:

„Tati îmi pare rău că în ultimul timp nu am petrecut mai mult timp împreună! Îmi pare rău că nu am ştiut cum să procedez ca să te ajut. Ştiu cu siguranţă că dacă ai fi fost în locul meu, tu ai fi făcut tot posibilul să mă ajuţi! Îmi cer iertare că am fost neputincioasă, că nu am avut puterea şi cunoştinţele necesare să mă lupt cu sistemul medical şi să te salvez! Zilele petrecute în spitalul municipal din Orăştie ţi-au fost fatale! Deşi ştiau cum se procedează, te-au trimis în ultim moment la Urgenţe la Deva. Te-au trimis cu o saturaţie de 34% şi ambii plămâni afectaţi în proporţie de 99%. Aveai şanse să trăieşti, aveai şanse să îmi fii alături mult timp de acum înainte. Aveam şi încă am nevoie de ţine, am nevoie să mă înveţi cum să mă descurc în viaţă, cum să fac faţă răutăţii cu care ne confruntăm. Îmi cer mii de scuze că nu am putut să îţi fiu aproape, ai dus lupta asta de unul singur, nu am avut posibilitatea să îţi fiu alături, să îţi spun cât de mult de apreciez pentru tot ceea ce ai făcut prentru noi, pentru cât te-ai luptat că nouă să ne fie bine. Chiar şi în situaţia în care te-ai aflat, ne-ai sunat şi mi-ai spus să avem grijă de noi, să ne ferim cât putem de virusul acesta, erai îngrijorat pentru noi, când de fapt trebuia să fii puternic şi să crezi în ţine. Doar tu ştii câte suferinţa ai îndurat, şi cu câtă indiferenţă ai fost tratat”, a scris Alexandra pe pagina sa de Facebook.