Daniel Dăianu susține că măsura nu poate fi implementată în condițiile în care oamenii merg cu bani la piață, la supermaket, iar în mediul rural nu există infrastructură. Între timp, Dăianu spune că cei implicați în gestionarea colectării banilor trebuie să își facă treaba. Pe de altă parte, datele BNR arată că avem în circulație numerar record de peste 108 miliarde de lei, iar față de acum doi ani numerarul din circulație a crescut cu 14%.

Clarificări de la Ministerul Educației pe tema burselor pentru elevi

„Nu ai cum sa elimini cash-ul. la noi...dar discutia o ia aiurea. Cum sa elimini cash-ul de pilda la piata, cand cumperi mere, struguri, prune? Iar eu merg in piata, eu discut cu oamenii si imi spun oamenii, „domne dar cum, la tara, ce o sa faca oamenii la tara?”

Problema e alta ca si aceasta chestiune este politizata si avem tot felul de ideologii prin parlament.

Toti cei care au atributii in acest domeniu trebuie sa isi faca datoria fara menajamente mai ales intr-o tara in care multi oameni o duc greu, altii umba sutele de mii si cu milioanele de lei cu sacosa. Si nu ca se fac plati, acelea sunt hotii. Deci trebuie luptat din acest punct de vedere. Cash-ul nu are cum sa fie eliminat”, a spus presedintele Consiliului Fiscal in cadrul unei conferinte de specialitate.

Majorarea salariilor din construcții, agricultură și industrie alimentară a rămas în aer. Angajații din aceste domenii rămân din nou cu buza umflată