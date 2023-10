Guvernul a amânat majorarea după ce calculele arătau că angajații ar fi pierdut bani în momentul în care se reintroduc taxele precum plata contribuțiilor la sănătate. Sindicaliștii au cerut ca venitul să ajungă la 4.600 de lei brut astfel încât nimeni să nu piardă. Incertitudini sunt și în cazul salariului minim majorat la începutul lunii.

În constructii, spre exemplu, in acest moment, salariul minim brut este 4.500 lei, ceea ce inseamna ca lunar venitul net este de 3.150 lei, iar daca ne referim la agricultura si industria alimentara, aici venitul minim brut este de 3.300 de lei.

Ar fi trebuit sa vedem o majorare si in aceste sectoare, insa in momentul in care s-au facut simulari, calculele au aratat ca dupa aceasta majorare si dupa momentul in care se introducea din nou plata contributiei la sanatate, angajatii ar fi pierdut lunar. Spre exemplu, cei din constructii ar fi pierdut 56 lei. Asa ca aceasta amanare a fost amanata.

Sindicalisti au cerut ca majorarea sa fie mai mare decat cea luata in calcul la nivel la momentul respectiv, astfel incat nimeni sa nu piarda. Daca ne referim la salariul minim brut pe economie majorat la 3.300 lei la inceputul acestei luni, salariul de care beneficiaza aproape 2 milioane de romani la inceputul anului viitor, acea facilitate fiscala de 200 lei neimpozabil va fi eliminata, ceea ce inseamna ca veniturile ar putea sa scada.

