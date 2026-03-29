Alessia Păcuraru: Care este relația dumneavoastră cu țara noastră, cu George Simion, cu partidul AUR?

Carlo Fidanza, membru al Parlamentului European: Am onoarea, și pot spune asta, să fiu unul dintre cei mai vechi prieteni ai lui George Simion din Europa. Am fost unul dintre primii europarlamentari din alte țări, care l-au găzduit în Italia și la Bruxelles și în Parlamentul European, deci suntem foarte apropiați. Suntem și prieteni în viața personală, acest lucru este important. Împărtășim aceleași opinii și suntem colegi pentru că suntem doi dintre cei trei vicepreședinți ai Partidului Conservator European împreună cu Marion Maréchal din Franța și sub conducerea domnului Morawiecki, fostul prim-ministru al Poloniei.

Alessia Păcuraru: Știu că aveți o relație specială cu domnul George Simion, vicepreședintele Partidului Conservator European și, de asemenea, președintele partidului AUR. Știu că ați avut o întâlnire zilele trecute cu el.

Antonio Giordano, membru al Camerei Deputaților din Italia: George Simion este unul dintre cei mai străluciți politicieni pe care i-am întâlnit vreodată. A venit să candideze la Prezidențiale când era foarte tânăr. Cred că înfrângerea este un moment care îl va forma. Îl văd, de asemenea, schimbându-și mult perpectiva, probabil inspirat de cea a Giorgiei Meloni.

Alessia Păcuraru: Îl întâlniți astăzi și pe domnul George Simion, președintele Partidului AUR, și îl cunoașteți și pe Călin Georgescu din țara noastră, din România.

Robert Malone, virolog american: Da. Așadar, am fost, desigur, în România de câteva ori până acum, și a fost o mare plăcere pentru mine să am aceste prietenii. Și ei vin destul de des în Statele Unite și sunt întotdeauna bucuros să mă întâlnesc și să vorbesc cu ei. Există un mare interes în a vedea ce se întâmplă în Statele Unite sub conducerea președintelui Trump și cu secretarul Kennedy, și în a vedea modalități prin care ceea ce se întâmplă aici poate fi folosit și în România.

Eduardo Bolsonaro, fost parlamentar, fiul fostului președinte al Braziliei:L-am cunoscut pe George Simion aici, la conferința CPAC anterioară. Așa am adunat și informații, îl urmăresc pe rețelele de socializare.Este foarte grav ceea ce s-a întâmplat în România.”

Alessia Păcuraru: În decembrie 2024.

Eduardo Bolsonaro, fost parlamentar, fiul fostului președinte al Braziliei: ”Da. Au anulat alegerile, după cum știți. Suntem departe de asta în Brazilia. Dar mulți oameni din Brazilia sunt la curent cu ceea ce s-a întâmplat. Putem vorbi despre Curtea noastră supremă, dar cred că a voastră (CCR- n.r.) este mult mai rea. Cum au putut să anuleze alegerile cu argumente atât de slabe? Nici nu pot spune despre acelea că au fost argumente. Arată că nu sunt conectați cu realitatea. Sper că veți „repara” cumva țara. Știu că George Simion stă foarte bine în sondaje. Îl susținem pe el și pe voi, cei care vă doriți libertate. Guvernul ar trebui să respecte opinia poporului. Nu o răsturnați.”