Vizibil iritată, Meloni părea deranjată de faptul că Merz propunea un armistițiu în mijlocul negocierilor care aveau ca scop clar obținerea păcii durabile și încetarea definitivă a focului, nu o pauză temporară.

Reacția Giorgiei Meloni la discursul lui Merz

„Hai să lucrăm la acest aspect și să încercăm să punem presiune pe Rusia, deoarece credibilitatea eforturilor pe care le întreprindem astăzi depinde de obținerea cel puțin a unei încetări a focului odată cu începutul negocierilor serioase, în etapa următoare.

Așadar, aș dori să subliniez acest aspect și să văd o încetare a focului începând cu următoarea întâlnire, care ar trebui să fie o întâlnire trilaterală, oriunde ar avea loc. Ei bine, o să-l lăsăm pe președinte să meargă și să discute cu președintele. ”, a declarat cancelarul Germaniei - Friedrich Merz.