Medicul-erou de la Matei Balș, dezvăluiri dramatice din momentul izbucnirii incendiului: „Pacienții țipau, era un uruit, ca un zgomot de fond”

„Am auzit țipete de ajutor, era o voce feminină. Am ieșit din cameră, în secție era fum, nu am putut să mai înaintez. Am ales să-i evacuez pe oameni prin balcon. A fost imposibil să-mi dau seama care e sursa incendiului. Sistemele de alarmă porniseră imediat. Fumul împiedica vizibilitatea, curentul a picat în minutele următoare. La început nu a fost nicio explozie. S-a auzit o bubuitură după 3-4 minute. Am ieșit pe balcon și apelasem pompierii.

Erau pacienți care încercau să iasă, i-am ajutat, am încercat să-i ajut. Am încercat să intru în clădire, nu am putut din cauza fumului. Pacienții țipau, era un uruit, ca un zgomot de fond”, a povestit Cătălin Apostolescu, vineri seara, la un post TV.

„Ardea şi patul, şi tubulatura, nu doar o persoană. Toţi cei din salon erau bărbaţi. A mai fost o femeie din salonul de lângă care a decedat. A cincea victimă a fost o pacientă care a făcut stop cardiac după ce a fost scoasă din zona incendiului", a mai spus medicul-erou.