Constatări ale anchetei interne

Comisia disciplinară a spitalului analizase deja modul în care au acționat cadrele medicale în noiembrie anul trecut, când băiatul a murit din cauza unei peritonite netratate chirurgical. Potrivit concluziilor, medicul Liliana Puiu Crăciun ar fi încălcat mai multe atribuții din fișa postului:

nu a consemnat corect problemele întâlnite în timpul gărzii,

a completat defectuos documentele medicale,

nu a informat prompt superiorii asupra situației pacientului.

În urma verificărilor, ea și alți medici implicați au primit sancțiuni considerate simbolice.

Sancțiuni aplicate medicilor implicați

Un alt cadru medical cercetat în acest caz este chirurgul Valentin Neagu, aflat de asemenea de gardă în ziua respectivă. Acesta a fost amendat cu 3.000 de lei pentru nerespectarea legislației care garantează accesul la servicii medicale pentru tinerii cu vârste între 15 și 21 de ani.

Adolescentul, diagnosticat cu o boală rară care îi afecta percepția durerii, a ajuns la spital acuzând simptome grave. La câteva ore după internare, a decedat, fără să fi fost supus unei intervenții chirurgicale. Cazul a fost raportat imediat poliției, iar ulterior au fost sesizate Direcția de Sănătate Publică Gorj, Colegiul Medicilor și ANMCS.

Ancheta penală continuă pentru stabilirea tuturor responsabilităților legate de moartea tânărului.