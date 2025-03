Incidentul a avut loc pe 3 martie, când pacienta a fost transportată cu ambulanța la spital, în urma unor dureri insuportabile în zona lombară, din cauza cărora nu putea să se deplaseze.

Tânăra, care este studentă în Cluj, a mărturisit că medicul a jignit-o și a ridicat tonul la ea în repetate rânduri, iar din acest motiv a decis să filmeze interacțiunea cu aceasta. - pentru a face o reclamație ulterior, nefiind mulțumită de comportamentul acesteia.

Când a intenția sa a fost însă observată, medicul i-ar fi smuls telefonul din mână și ar fi bruscat-o.

„Aș dori să povestesc ce s-a întâmplat ieri, 03.03.2025 la spitalul Clujana (Spitalul Clinic municipa la Urgențe, în Cluj-Napoca. Din păcate nu am apucat să filmez tot, doar după câteva minute după ce au început primele jigniri. Am fost transportată cu ambulanța în jurul orei 10, deoarece nu mă mai puteam mișca din cauza durerii.

Am fost dusă la Spitalul Clujana pentru internare, un RMN și un control detaliat. Acolo, medicul a început să țipe la mine, întrebând de ce nu am venit cu taxiul. Când a observat că încerc să filmez, mi-a smuls telefonul din mână, m-a bruscat, m-a împins pe pat și m-a tras de mâini, în ciuda faptului că repetam că am dureri insuportabile.

A fost agresiv verbal, m-a jignit și inițial a refuzat să mă consulte, considerând că situația nu este gravă. Când, în cele din urmă, a acceptat să mă consulte, a făcut-o superficial.

În timpul ecografiei, nu s-a uitat deloc la ecran, ci doar la mine, țipând continuu, bruscandu mă încontinuu și trăgând puternic hainele de pe mine, până și brațele, eu având 4 intervenții chirurgicale realizate în urmă cu 2 luni, iar mâinile mele nu pot fi ridicate mai sus de sâni, deoarece una dintre operații a fost la nivelul sânilor.

Medicul mi-a bruscat mâna și m-a tras de mână într-un mod extrem de agresiv, iar acum am dureri și la nivelul operației deoarece mâinile mele sunt blocate o perioadă și e exclus să le ridic în sus, mai ales atât de brutal”, a povestit tânără pentru Știri de Cluj.

Fata recunoaște că medicul și-a schimbat atitudinea după ce a consultat-o și i-a pus diagnosticul de pielonefrita - o infecție severă a tractului urinar superior, tonul său devenind unul binevoitor, mai scrie publicația citată.

Conducerea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca (Clujana) nu a oferit încă un punct de vedre pe marginea acestui subiect.