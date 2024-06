Nicoleta Pauliuc este inițiatoarea unui pachet legislative în sprijinul pacienților oncologici – cea mai recentă inițiativă, lansată în mai în dezbatere publică prevede acordarea de 2 zile libere plătite pe an pentru angajați pentru controale preventive pentru un larg spectru de boli.

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc propune măsuri ca bolnavul să fie pus în centrul sistemului şi tratat într-un mod personalizat în funcţie de afecţiunile pe care le are, prin:

· 1. Accent prevenţie, analiză şi screening.

· 2. Folosirea telemedicinei și proiectelor de e-medicină.

3. Branşarea României la ceea ce se întâmplă la nivel european. Şi din perspectiva finanţării (care clar trebuie să crească spre acel 9% pe care îl susţine Nicoleta Pauliuc), dar şi din perspectiva unor bune practici, precum accesul persoanelor vârstnice sau din categorii defavorizate la servicii medicale mai apropiate de ei (chiar la domiciliu)

Declarații făcute de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc:

-”Realitatea obiectivă este că există un clivaj major între accesul la servicii sanitare între urban şi rural, la fel cum există diferenţe semnificative şi în funcţie de cât de bogată sau de defavorizată este o zonă anume a ţării. Sunt, pur şi simplu, oameni în satele României care suferă de boli cronice sau chiar de afecţiuni acute şi care nu merg la medic sau care nu au mai văzut la faţă un doctor poate de peste 10 ani. Vreau să vă spun că sunt zone în această ţară unde poţi face şi o oră şi jumătate (pe timp de vară) către cel mai apropiat spital. Există multe comune care nu au nici măcar un medic de familie şi situaţia se înrăutăţeşte”.

-”Când s-a pus în discuţie tema telemedicinei, eu am spus că trebuie să fim foarte atenţi cum implementăm acest sistem în aşa fel încât el să ajute bolnavii din rural şi să nu-i izoleze mai tare, în condiţiile în care ştim foarte bine că bătrânii nu se descurcă întotdeauna să folosească cele mai noi tehnologii de telecomunicaţii. Eu am propus încă din urmă cu un an ca, la nivelul direcţiilor de asitenţă socială, să existe persoane special desemnate care să meargă la bătrâni şi la bolnavi acasă şi să intermedieze consultaţii online cu specialişti de la spitalele dintr-un judeţ anume. Sistemul e simplu: vine DGASPC la bătrân, îl întreabă ce afecţiuni are şi face o convorbire video pe whatsapp sau pe skype cu un medic. Măcar la nivel primar asta ar însemna o evoluţie”.

-”Cred că ar trebui redusă mult birocraţia prin care bolnavii pot avea acces la aceste servicii. Unele elemente sunt chiar de râsul curcilor: sunt pacienţi nedeplasabili care trebuie să depună solicitare scrisă la un ghişeu prin care să arate că sunt nedeplasabili. Cumva, în anumite zone, am rămas în zona eternei poveşti cu persoanele cu handicap care trebuie să dovedească faptul că nu s-au recuperate”.

Alegerile prezidențiale, în pericol! Ciucă nu exclude un blocaj guvernamental