Cu toții am avut momente în care am deschis o pungă de fistic și, înainte să ne dăm seama, am terminat-o. Dar te-ai întrebat vreodată de ce fisticul este atât de irezistibil și ce îl face să se distingă față de alte nuci, precum alunele sau migdalele? În acest articol, vom explora ce are în plus fisticul și de ce este atât de ușor să devii dependent de el.