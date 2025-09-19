Cum au fost descoperite mașinile

În timpul unui control efectuat asupra unei autoutilitare ce transporta mai multe autoturisme, aflată în posesia unui cetățean belarus, agenții au observat nereguli la seriile de șasiu și la documentele de înmatriculare. Verificările suplimentare în bazele de date au confirmat suspiciunile: două dintre vehicule erau declarate furate pe teritoriul Spaniei.

Cele două mașini, evaluate la aproximativ 200.000 de euro, au fost indisponibilizate la sediul Gărzii de Coastă. Polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal și efectuează cercetări sub acuzația de tăinuire.