Mărturie din interiorul incendiului de la Piatra Neamț - Când au ajuns pompierii mai era doar o flacără mică într-un colț al camerei

Primarul Andrei Carabelea din Piatra Neamț a mărturisit că a vorbit în seara incendiului cu primul pompier care a intrat în încăperea în care a avut loc incendiul: "Am ajuns la spital la cateva minute dupa ce incendiul fusese lichidat. Am vorbit cu primul pompier care a intrat in cele doua saloane si mi-a spus ca era un fum gros in ambele saloane. Cand a intrat el, in salonul in care fusesera flacari, mai era doar o flacara mica intr-un colt, in celalalt salon a fost doar fum. E o tragedie, un moment la fel de dureros ca cel petrecut acum 5 ani.

Cand am ajuns la spital, un domn tocmai isi recunostea mama printre victime, pe hol. Nu imi imaginez cum a ajuns respectivul domn la etajul 2. M-am simtit neputincios.

Nu stiu sigur daca modificarile care se efectuau in aceasta perioada la ATI necesitau autorizatie de constructie. Trebuie sa verific daca erau necesare autorizatii pentru aceste modificari, dar nu stiu ce fel de modificari se efectuau", a declarat primarul.