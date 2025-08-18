”Piloanele de pensii când se crează nu se crează ca și conturi de economisire, ci se crează ca și conturi de pensii următoare. Obțiunea de a-i retrage trebuie să existe și este până la urmă o practică internațională.

Nu trebuie puse, din punctul meu de vedere toate cele trei piloane, mă refer la piloanele 2, 3,4, sub aceeași măsură și aceeași frază pentru că pilonul 2, de exemplu, este un transfer din cadrul pilonului 1.

Da, statul renunță la o parte din pilonul 1 și îl transferă la pilonul 2 pentru a te ajuta atunci când ajungi la vârsta pensionării”, a declarat fostul ministru al Muncii.