Marius Budăi intervine în războiul pensiilor de la pilonul 2: ”Oamenii trebuie să își retragă banii când ies la pensie”

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, intervine în scandalul pensiilor de la pilonul 2. Acesta a afirmat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că oamenii ar trebuie să își poată retrage banii atunci când ies la pensie pentru că în fond este o practică internațională. Acesta a adăugat că pensiile de la pilonul 2 nu trebuie supuse acelorași măsuri ca cele de la piloanele 3 și 4.

”Piloanele de pensii când se crează nu se crează ca și conturi de economisire, ci se crează ca și conturi de pensii următoare. Obțiunea de a-i retrage trebuie să existe și este până la urmă o practică internațională. 

Nu trebuie puse, din punctul meu de vedere toate cele trei piloane, mă refer la piloanele 2, 3,4, sub aceeași măsură și aceeași frază pentru că pilonul 2, de exemplu, este un transfer din cadrul pilonului 1.

Da, statul renunță la o parte din pilonul 1 și îl transferă la pilonul 2 pentru a te ajuta atunci când  ajungi la vârsta pensionării”, a declarat fostul ministru al Muncii. 