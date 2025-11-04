El a precizat că acest punct de vedere va fi susținut în coaliție și prezentat de ministrul Muncii în Consiliul Național Tripartit. Budăi a subliniat necesitatea păstrării celor 300 de lei netaxați, pentru ca statul să contribuie la acest efort social, și a afirmat că deficitul nu trebuie redus în detrimentul populației vulnerabile.

„În situaţia în care suntem acum, inflaţia care este persistentă chiar în ultima perioadă şi s-a ridicat şi a erodat foarte mult din puterea de cumpărare, să nu majorezi salariul minim, din punctul nostru de vedere al PSD, este o crimă socială. Sunt de acord că nu este o perioadă uşoară pentru mediul de afaceri, tocmai de aceea noi, PSD, am spus că trebuie să păstrăm acei 300 de lei netaxaţi, astfel încât şi statul să participe la acest efort”, a declarat deputatul PSD Marius Budăi, în emisiunea România Politică de la Prima News.

De asemenea, deputatul PSD a explicat că inflația afectează diferit categoriile sociale, fiind mult mai greu resimțită de cei cu salarii mici. În privința majorării salariului minim, Budăi a menționat respectarea directivei europene și importanța consultărilor cu partenerii sociali. El a subliniat că banii primiți de angajații cu salariul minim vor fi imediat cheltuiți, stimulând consumul. Totodată, PSD intenționează să majoreze valoarea tichetelor de masă de la 40 la 50 de lei.

„Nu o să scădem deficitul sărăcind populaţia sub nicio formă. Inflaţia, altfel o simt cei cu salarii mari sau cu venituri mari, şi altfel o simt cei pentru care şi un leu, şi doi, sunt importanţi.

Trebuie discutat cu partenerii sociali, sindicate şi patronate de câte ori este nevoie. Am experienţa Consiliului Tripartit, ştiu poziţiile de acolo. Iar acei bani care vin într-o zi la cei cu salariul minim, clar se vor duce în secunda doi în consum, nu se vor duce spre economisire.”, a declarat Marius Budăi, conform sursei citate.