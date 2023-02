„În decembrie 2021 am aprobat un memorandum în Guvern în care s-a format un prim grup de lucru unde nu erau miniștrii de resort care au în coordonare pensiile militare, pentru că, în concepția noastră pensiile militare nu erau acolo. Însă, din cauză că într-un mod ”profesionist” a fost trecut în PNRR expresia inexistentă juridic în România de „pensii speciale”, Comisia Europeană a interpretat că toate pensiile care nu sunt strict de contributivitate se încadrează aici. Practic, pe baza acelui memorandum, va fi completat acel grup cu miniștrii care au în coordonare pensiile militare și de ordine publică și care trebuie să vină cu aportul lor la această reformă.

Eu am spus tot timpul că a fost trecut eronat în dreptul Ministerului Muncii acest jalon deoarece Ministerul Muncii nu are specialiștii necesari să facă reforma în apărare și ordine publică, în justiție, diplomați, navigatori sau aviatori.

Dar ne-am ocupat în acest an, conștienți că trebuie să rezolvăm această problemă, și s-a lucrat pe baza unui raport preliminar al Comisiei Europene. S-a prezentat proiectul de act normativ, eu personal l-am prezentat într-un video call cu Banca Mondială, am prezentat Comisiei Europene acest proiect înainte de a fi trecut prin Guvern și depus în Parlament. A venit acest raport final al Băncii Mondiale și trebuie să discutăm în sinteză, trebuie să-l analizăm foarte amănunțit așa încât la discuțiile cu Comisia să fie luată decizia finală. Eu am învățat din această implementare a PNRR până acum că e mai bine să discuți cu Comisia Europeană înainte de a aproba un proiect, așa încât să ai acordul și toate principiile stabilite așa încât să nu ai probleme ulterior”, a declarat Marius Budăi, luni seară la B1TV.

Întrebat când va fi gata reforma pensiilor speciale, ministrul Marius Budăi a răspuns: „Aici mulți colegi care fac mult zgomot, dar au zero soluții, și mă refer aici la colegii din USR care atunci când au fost la guvernare n-au avut nicio soluție cum să rezolve această problemă… să stea liniștiți, o să rezolvăm noi. Ei au indus în spațiul public precum că această reformă e aferentă cererii 2 de plată din PNRR. E total eronat, această reformă e aferentă cererii 3 de plată și până la depunerea acestei cereri cu siguranță legeav a fi adoptată de Parlament”.

Marius Budăi a precizat și că pensiile militare nu sunt pensii speciale și că ele au trecut deja prin „câteva reforme”, iar în 2017 „au avut o reducere de procent de la 80 la 65%”.

Acestea „nu mai pot fi reduse că nu mai e de unde, dar se pot discuta cu Ministerul de Finanțe, condus de Adrian Câciu tot de la PSD, scenarii pentru o eventuală impozitare a părții neconstributive din pensiile militare”, a mai declarat ministrul Muncii.

PSD a anunțat, luni, că liderii coaliției de guvernare au decis să constituie un grup de lucru pentru transpunerea în legea pensiilor speciale a recomandărilor venite de la Banca Mondială și de la Comisia Europeană.