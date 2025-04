„Orice apel va fi inutil, interdicția mea era deja hotărâtă”, a declarat Le Pen, după ce Curtea Constituțională a Franței a schimbat legea si a stabilit că politicienii condamnați penal pot fi declarați ineligibili cu efect imediat, chiar înainte de sentința acesteia.

”Da, eu cred că statul de drept a fost încălcat în totalitate prin decizia luată. În primul rând, pentru că împiedică un recurs eficient, ceea ce este un drept garantat prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în al doilea rând, pentru că este considerat că dreptul la apărare justifică executarea provizorie a sentinței”, a afirmat deputata Marine Le Pen, liderul grupului partidului Mobilizarea Națională, la TF1.

Marine Le Pen sur TF1 :
« Moi, je serai toujours du côté des Français.
Il y a des millions de gens qui me font confiance, et ça fait 30 ans que je me bats pour eux.
30 ans que je me bats contre l'injustice.
Et je vais continuer à me battre pour vous. »