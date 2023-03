Oprișan: Simion e un mincinos patologic, minte pentru câteva voturi. El nu vine niciodată cu probe

„Cred, personal, că George Simion crede că se află în Rusia la preferații domniei sale. Numai în Rusia se pot confisca averi numai că spune un politician.

Vreau să-i aduc la cunoștință, dacă n-a aflat, e un mincinos patologic, își minte adepții pentu câteva voturi. Oamenii, săracii, il cred, că nu au reușit să muncească să agonisească ceva in viața lor. El (George SImion, n.r.) nu vine niciodată cu dovezi sau probe”, a delcarat Marian Oprișan la Realitatea PLUS.

Acuzațiile lui Marian Oprișan față de George Simion vin după ce președintele AUR a cerut „confiscarea averilor nejustificate" într-un material video în care se văd casele fostului baron PSD de Vrancea, fost șef al Consiliului Județean peste 20 de ani. Simion îl acuză pe Oprișan că a obținut ilegal casele pe care le are și că și-ar pregăti revenirea în fruntea CJ Vrancea din 2024.

Oprișan, despre revenirea la șefia CJ Vrancea, din 2024

Întrebat dacă va reveni anul viitor la conducerea CJ Vrancea, Marian Oprișan nu a respins categoric acest scenariu, însă a precizat că „n-am luat o decizie în acest moment, in acest sens. mai e până atunci totul depinde de modul în care cetățenii județului Vrancea mă văd”, în intervenția telefonică de luni de la Realitatea PLUS.

Cum răspunde Oprișan la acuzațiile legate de averea și casele sale

Despre acuzațiile aduse în legătură cu proveninența averii sale, fiind angajat aproape numai la stat în ultimii 30 de ani, Marian Oprișan a menționat că „propretățile familiei mele au fost cercetate si răscercetate (de DNA, n.r.)”.

„Până în anul 1995 am condus o societate privată de succes. Cu 1 milion și 500 de mărci am cumpărat pământ în Focșani și București, pămând folosit la momentul potrivit de mama mea și familia mea”, a mai spus Marian Oprișan la Realitatea PLUS.

Mama baronului PSD de Vrancea a fost în centrul controverselor legate de casele sale în ultimii ani. A rămas celebră declarația lui Marian Oprișan când a fost întrebat despre implicarea mamei sale, pensionară, în cumpărări de terenuri, în parteneriat cu Radu Mazăre și un alt baron PSD, din Constanța - Nicușor Constantinescu, președinte CJ. „Mama mea sunt eu!”, declarat Oprișan în 2019. Cu un an înainte, fostu lbaron de Vrancea declara despre mașina sa de lux că este un ,,cadou" din partea mamei sale.

„ANI mi-a verificat averea, casa familiei mele este una normală, cu 5 camere, nu vreți să știți că a fost sub ancheta DNA timp de 7 ani de zile. Unde voiați să stau, pe stradă, până la urmă este o casă la ieșirea din județul Vrancea. Unde să stau?!”, a mai spus Oprișan, luni, la Realitatea PLUS, despre averea și casele sale.