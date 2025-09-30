Reporter: La 28 septembrie în R.Moldova s-au desfășurat alegeri parlamentare. Conform datelor Comisiei electorale centrale a republicii, victoria i-a revenit partidului de guvernământ „Acțiune și Solidaritate”. Cum evaluează Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei rezultatele exprimării voinței poporului?

Maria Zaharova: În Moldova, campania electorală este apreciată ca una fără precedent de murdară, puternic politizată, marcată de utilizarea pe scară largă, de către autorități, a resurselor administrative și a forței, a unor mecanisme de natură extra-legală, a șantajului și a amenințărilor. Politologii o caracterizează ca pe un „teatru al absurdului”, un „spectacol ieftin” și un „show”.

Pentru a rămâne la putere, regimul actual a recurs, practic, la metode medievale, barbare, de intimidare a adversarilor săi; a eliminat competitori, a închis mass-media independentă, în primul rând cea de limbă rusă, a blocat votul alegătorilor de orientare opozantă, a împiedicat observarea imparțială a alegerilor, inclusiv activitatea observatorilor internaționali.

Oponenții regimului au fost supuși arestărilor, birourile și locuințele lor au fost percheziționate, au fost inițiate dosare penale împotriva persoanelor incomode. Partide și mișcări de opoziție au fost retrase masiv din cursă electorală. La 19 iulie, a fost refuzată înregistrarea blocului „Victoria”, iar în luna august, a patru partide componente ale acestuia. La 26 septembrie, a fost privată de posibilitatea de a participa la alegeri formațiunea „Inima Moldovei”, care făcea parte din „Blocul electoral Patriotic”. La 28 septembrie, în chiar ziua votării, aceeași soartă a înscris-o pe partidul „Moldova Mare”, iar voturile exprimate pentru acesta au fost declarate nule. Numeroși susținători ai acestor formațiuni politice au fost eliminați din procesul electoral.

Politicieni și oficiali europeni, în cadrul numeroaselor lor vizite la Chișinău înaintea alegerilor, au făcut, fără nicio reținere, agitație deschisă în favoarea partidului „Acțiune și Solidaritate”, legând victoria acestuia de continuarea asistenței financiare pentru republică. Există un evident șantaj financiar al alegătorilor moldoveni și o intervenție deschisă în afacerile interne ale R.Moldova din partea Bruxelles-ului, care predică altora democrația, dar în fapt recurge la metode totalitare.

În același timp, autoritățile țării au acuzat cinic nu Uniunea Europeană, ci Rusia, promovând insinuări despre o inexistentă „amenințare rusă”. La 23 septembrie, Chișinăul oficial a refuzat, fără motiv, acreditarea tuturor observatorilor pe termen scurt din partea Rusiei în componența misiunii ODIHR OSCE. Același lucru a fost făcut în privința observatorilor din cadrul Camerei Publice a Federației Ruse. Ambele măsuri încalcă grav angajamentele Moldovei în cadrul OSCE și arată un dispreț al Chișinăului față de organizațiile internaționale și valorile democratice pe care pretinde că le susține, în acest caz OSCE.

Experți și politologi semnalează numeroase încălcări și falsificări comise de autorități, atrag atenția asupra organizării netransparente a votului prin corespondență. Se remarcă faptul că prezența la vot pe anumite secții a crescut ciudat, brusc, chiar înainte de închiderea lor, iar la alte secții s-a observat opusul: buletinele de vot au fost epuizate practic imediat după deschidere.

Mass-media a relatat despre transportarea în masă a alegătorilor moldoveni la secțiile de vot din țările Europei Occidentale. În schimb, autoritățile au făcut tot posibilul pentru a împiedica exprimarea voinței „cetățenilor nesigure”. Pentru numeroasa diasporă moldovenească din Rusia au fost deschise doar două secții, și acelea doar la Moscova, în timp ce în America de Nord și în Europa Occidentală au funcționat 280 de puncte de votare, adesea semi-goale.

Posibilitatea de a vota pentru locuitorii din Transnistria a fost îngreunată la maximum. Numărul secțiilor destinate acestora a fost redus până la 12, o parte dintre ele fiind, în ultimul moment, mutate în localități îndepărtate din Moldova. În ziua votării pe podurile peste Nistru au fost create obstacole artificiale, au avut loc controale de durată ale persoanelor și mijloacelor de transport. Activitatea unor puncte de vot destinate transnistrenilor a fost suspendată după apeluri anonime despre presupuse minări. La o serie de secții s-a înregistrat deficit de buletine.

Încălcările din cadrul procesului electoral au fost atât de numeroase și evidente, încât chiar și misiunea de monitorizare a ODIHR OSCE, cunoscută pentru uneori adoptarea unei poziții partizane, pentru un tratament selectiv și pentru „pierderi de vedere și auz” ocazionale, în concluziile sale preliminare nu a putut să le ignore în totalitate.

Rezultatele alegerilor parlamentare au confirmat profundul clivaj din societatea moldovenească, cauzat de cursul distructiv al conducerii țării. Este elocvent faptul că, în interiorul însăși Moldovei, ale cărei populații au simțit pe propria piele consecințele politicii anti-poporale a Chișinăului oficial, partidul „Acțiune și Solidaritate” a pierdut în fața opoziției. Majoritatea mandatelor parlamentare i-au revenit datorită diasporei stabilite în Occident, care a dat aproape 30% din voturi. În unele regiuni ale Moldovei rezultatul partidului de guvernământ a fost modest, iar în Găgăuzia a fost chiar dezastruos: 3,19%. Se observă, de asemenea, o tendință generală de scădere a popularității puterii: în R.Moldova aceasta a scăzut de la 47,17% la alegerile parlamentare din 2021 la 44,13%.