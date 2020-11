Marcel Vela, la bilanțul MAI: „Acum un an, veneam cu taxiul la minister. Acea zi a rămas o amintire frumoasă”

Marcel Vela și-a început discursul cu „amintirea minunată” a primei zile la biroul MAI, atunci când sosea cu taxiul. Moment din care ministerul pe care îl conduce avea să se „schimbe din temelii”, susține Vela, care spune că la momentul preluării, doar 3% dintre romani mai aveau încredere în minister.

„Pe 11 noiembrie veneam cu taximetrul la minister, proaspăt învestit cu această funcție, iar acea zi a rămas o amintire frumoasă, pentru că ați observat cu toții că din acea zi MAI încearcă să-și schimbe imaginea pe care o avea în noiembrie 2019. Doar 3% dintre români mai aveau încredere în MAI atunci. Le mulțumesc colegilor mei din echipa de conducere, pentru că alături de toți ceilalți colegi am reușit în acest an să schimbăm în bine percepția în randul românilor”, a spus Vela.

Marcel Vela spune că prima acțiune de amploare a fost organizarea alegerilor prezidențiale, despre care spune că au fost cele mai corecte din ultimii 30 de ani.

„Am început cu organizarea alegerilor prezidențiale. Vă aduc aminte că la finalul acestei activități au fost cele mai transparente alegeri, cu cele mai puține evenimente, cu cel mai puține infracțiuni și cu o transparență pe care MAI nu a mai avut-o de 30 de ani. Am organizat acele zone de risc electoral, astfel încât alegerile sa fie corecte și legale”, a spus ministrul.

Vela a amintit și de „Ziua porților deschise la MAI”, atunci când românii „s-au bucurat” să viziteze biroul lui Ceaușescu din fostul Comitet Central al PCR sau să se plimbe prin celebrul balcon din care dictatorul a tot strigat „Alo!”.

Din ianuarie, a mai spus Vela, a fost declanșat proiectul de reformă totală în MAI, finalizat, dar care încă nu a fost prezentat Parlamentului. Marcel Vela a spus că așteaptă noul legislativ, de după alegerile din decembrie.

După reforma totală a Ministerului de Interne, Marcel Vela a trecut la lupta ministerului, și a sa, cu pandemia de coronavirus. Acesta a ținut să sublinieze că guvernele anterioare au lăsat stocurile sanitare pe zero, guvernul Orban fiind cel care a deblocat sume pentru lupta cu noul coronavirus.

„MAI a fost pionul principal de protejare a sănătății românilor”

„După această etapă de construcție a reformei MAI, în luna februarie, în prag de pandemie, am constatat că resursele sanitare au fost zero. Așa că, am emis acte normative prin care s-au realimentat stocurile necesare pentru a răspunde pandemiei. În martie, am intrat în starea de urgentță. MAI a fost pionul principal de protejare a sănătății românilor. A fost o experiență pe care nu a înceract-o niciun ministru și niciun gurven înainte a mea. Am emis 12 ordinanțe militare, 48 de hotărâri ale Comitetului pentru Situații de Urgență și peste 2.000 de ordine de comandant. În acea perioadă am stăpânit răspândirea virusului, dar meritul este al tuturor românilor.

Discurs încheiat cu Ziua Z – 11.11.2020

Marcel Vela și-a încheiat discursul aproape apoteotic, enumerând multiplele percheziții ale subordonaților săi din „Ziua Z”, adică 11 noiembrie 2020, moment aniversar.

„Ziua Z... 11 11 ! Atunci când am spus ca vom fi cu ochii pe ei, nu a fost o figură de stil. Azi, 11 noiembrie 2020, am avut peste 400 de percheziții”