Marcel Ciolacu: La protestele AUR se copiază comportamentul inventat de USR

"La toate aceste manifestări, aţi văzut, se foloseşte foarte mult drapelul României. Un lucru grav, pentru că aruncăm drapelul României într-un ridicol, mai punem şi însemnele partidelor pe drapelul României. Mi se pare că e şi o lege în Parlament şi poate o votăm cât mai repede, ca nimeni să nu mai pună vreun însemn pe drapelul României. În al doilea rând, copiază ce au inventat cei de la USR. Aduceţi-vă aminte, aceste manifestări erau şi în interiorul Parlamentului şi făcute în stradă de către USR. Se copiază acest comportament. Nu duce la ceva bun acest comportament. În primul rând e atributul Parlamentului de a legifera, de a vota. Există dezbateri în comisii. În cazul în care agresezi parlamentarii, atunci se vor ţine comisiile online şi nu mai există pericolul de o agresiune fizică", a afirmat Ciolacu, într-o emisiune, miercuri seara, la un post TV, citat de agerpres.ro.

Marcel Ciolacu, despre demersul AUR legat de așa-zisa „despărțire a copiilor de familie”: „O manipulare"

Liderul PSD a susținut că protestul AUR în legătură cu legea prevenirii separării copilului de familie este „o mare manipulare” și că mulți dintre protestatari nici nu știu ce prevede legea. Marcel Ciolacu a relatat și o discuție pe care a avut-o cu unul dintre contestatari, care i-a spus că nu a citit legea dar a aflat din media că "ni se fură copiii".

„Cred că e o mare manipulare. Numărul meu de telefon mi-a fost trimis şi mie de către alte persoane: «Sunaţi-l pe Ciolacu» şi zic: «Dacă nu vă supăraţi, e numărul meu». Chiar m-a sunat persoana respectivă şi am întrebat: «Dumneavoastră aţi citit legea respectivă?», «Dom'le nu am citit-o, dar am văzut pe social media ce se promovează, faptul că ni se fură copiii»”, a mai declarat Ciolacu.

„Nu cred că Marcel Ciolacu sau Gabriela Firea vom accepta aşa ceva. Vă reamintesc că domnul Titus Corlăţean, cu acceptul partidului, a fost plecat şi a achitat avocaţi, a strâns români în Norvegia, Suedia, Germania, pentru astfel de cazuri. Deci am avut şi o implicare directă, cu adevărat cel mai vizibil dintre ei a fost domnul Titus Corlăţean”, a mai spus Marcel Ciolacu referindu-se la cazul familiei Bodnariu, care a rămas fără cinci copii, preluați în noiembrie 2015 de Barnevernet - Protecția Copilului din Norvegia, în urma unor acuzații, dar recuperați ulterior, în iunie 2016.

"Niciodată nu vom accepta aşa ceva (despărţirea copiilor de familii - n.r.). Este un jalon prins în PNRR, a trecut, s-au făcut foarte multe amendamente, fiindcă întotdeauna ei prezintă cum era legea propriu-zisă. Pe urmă, modificările le uită toată lumea. Este un stil politic, unele partide aşa funcţionează, cu manipulare şi intoxicarea unor persoane. (...) Noi am câştigat acest drept, şi eu, şi dumneavoastră, şi copiii noştri, de a ieşi şi de a ne manifesta în stradă şi ţin foarte mult la acest drept. Până la violenţă e cale lungă", a mai spus Ciolacu, citat de agerpres.ro.

Potrivit liderului PSD, la protest "nu au fost probleme majore" şi "nu s-au depăşit limitele", dar îi consideră vinovaţi pe cei care recurg la violenţă.

Marcel Ciolacu, despre relația PSD cu AUR: „Ce a făcut domnul Simion astăzi este un abuz”

Marcel Ciolacu a menţionat că are cu preşedintele AUR o comunicare instituţională, dar un dialog cu liderul AUR nu a fost stabilit.

"Ca să stabileşti un dialog trebuie să şi-l dorească ambele părţi. Este mult mai uşor să aduci acuze şi să faci un circ, cum s-a făcut astăzi, fără argumente. Suntem încă o democraţie tânără. (...) Ar fi momentul să intrăm într-o normalitate şi o democraţie consolidată. (...) Ceea ce a făcut domnul Simion azi este un abuz. Părerea mea este că nu a câştigat niciun vot din această manifestare. Dimpotrivă, cei care au venit azi în faţa Parlamentului vor vedea într-o lună, două, cinci că nu se fură niciun copil", a subliniat Ciolacu.

În același timp, liderul PSD, viitor prim-ministru, s-a exprimat împotriva solicitării deputatului liberal Alexandru Muraru de a scoate AUR în afara legii, dar a precizat că fiecare are dreptul la opinie, relatează agerpres.ro.

Proiectul prevenirii separării copilului de familie, motivul declarat al protestului AUR

Printre motivele protestului AUR de miercuri din faţa Parlamentului se numără proiectul de lege privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie. Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, actul normativ care prevede, printre altele, înfiinţarea Observatorului Naţional al Copilului.

Este vorba despre un proiect de lege al guvernului Ciucă, trimis în Parlament și votat deja de Senat în 6 martie. Proiectul, aprobat miercuri și de Camera Deputaților, reglementează organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie.

Proiectul urmărește stabilirea de norme clare pentru separarea copilului de familie. Guvernul, inițiatorul proiectului, susține că proiectul va împiedica eventualele abuzuri și urmărește ca separarea copiilor de familie să fie realizată cât mai greu.

Proiectul a fost criticat violent de AUR, care a propagat informația falsă că legea ar urmări răpirea copiilor. O analiză realizată de platforma specializată Factual arată că Articolul 5 prevede obligația serviciului public de asistență socială să sprijine familiile cu copii care trăiesc în condiții precare sau se află în situații vulnerabile tocmai pentru a preveni separarea copiilor de familie. Concluzia analizei Factual este că ”declarația deputatului este falsă. Proiectul de lege se concentrează pe modalitățile care pot preveni separarea copilului de familie și nu pe procesul de adopție”, cu regerire la declarația unui deputat ex-AUR care acuza că proiectul legislativ urmărește ca minorii să fie ”extrași din familii și adoptați străinilor”.

Deputatul AUR Dan Tănasă, unul dintre cei mai vocali și impulsivi parlamentari ai partidului condus de George Simion, a votat FAVORABIL, în Comisia pentru egalitatea de șanse, proiectul controversatei legi privind prevenirea separării copilului de familie. Mai mult, Tănasă este chiar președintele comisiei. Deși AUR a susținut cu argumente false că legea PLx 145 permite înstrăinarea copiilor, Dan Tănasă a votat chiar un aviz favorabil pentru proiectul de lege în cadrul Comisiei pentru egalitatea de șanse, pe care o și conduce în calitate de președinte. Avizul, din data de 4 aprilie, este disponibil pe site-ul Camerei Deputaților și este semnat chiar de Dan Tănasă. Potrivit datelor publice disponibile pe site-ul Camerei Deputaților, campania AUR și a altor politicieni împotriva PLx 145 a luat amploare la jumătatea lunii aprilie adică după ce Tănasă dăduse aviz favorabil proiectului.

Miercuri, voturile împotriva proiectului au fost date de AUR, alături de care au votat, cot la cot, și doi parlamentari liberali: Robert Sighiartău scria într-un mesaj pe Facebook că a votat împotrivă „pentru a proteja familiile și copiii noștri de astfel de abuzuri legislative”, iar Ben Oni Ardelean transmitea, tot într-un mesaj pe Facebook, că „proiectul de Lege privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie (PL-x nr. 145/2023) trebuie să fie oprit! O clonă a Barnevernet-ului în România nu are ce căuta!”.