”Nu sunt expert în schimbări de ambasadori, că nu e atributul meu. Dacă chemi un ambasador, s-ar putea să fie interpetat într-un anumit fel, deci trebuie să existe înainte un dialog între Administrația Prezidențială și Departamentul de Stat, respectiv cu secretarul de stat, cu domnul Rubio. (...) Sunt niște reguli pe care trebuie să le respectăm. Eu cred cu adevărat că se impune a exista un trimis special sau o titulatură găsită, atât din partea instituției prezidențiale, cât și din partea Guvernului României, găsită o persoană comună care să aibă acest atribut până când se va pune problema de schimbare de ambasador sau alte schimbări”, a spus premierul in cadrul unui interviu tv, întrebat dacă este posibilă revocarea ministrului de Externe sau a ambasadorului României în SUA.

El a precizat că a vorbit despre acest subiect cu președintele interimar Ilie Bolojan iar acesta ar trebui să anunțe, când va fi cazul, ce persoană va fi desemnată pentru a prelua aceste atribuții.



”Cumva trebuie să ieșim din cercul nostru strâmt. Israelul a avut timp de 9 ani ambasador în SUA un cetățean american, evreu, care avea domiciliul în Statele Unite, dar care era foarte apropiat de republicani, de familia republicană. Trebuie să ieșim și noi și să avem o abordare mai curajoasă, mai autentică timpurilor în care trăim în acest moment”, a afirmat acesta.

Suspendarea visa waiver pentru români

Premierul Marcel Ciolacu susține că decizia de a suspenda ridicarea vizelor pentru românii care doresc să călătorească în Statele Unite ale Americii este strâns legată de noua politică de imigrație adoptată de administrația de la Washington.

”În urmă cu un an şi jumătate (...) am îndeplinit toate cerinţele tehnice ale administraţiei Biden din acel moment, împreună cu doamna ambasador, fiind chiar proiectul domniei sale de suflet. Alte 43 de state beneficiază de Visa Waiver, România este singurul stat care nu a început programul să se deruleze, de aceea acest anunţ vizează numai România. Este un anunţ care categoric are un miez în noua politică a administraţiei Trump în ceea ce priveşte imigraţia. Am văzut cu toţii la CNN măsuri luate de administraţia Trump în ceea ce priveşte imigraţia, în acest context este. Noi suntem iarăşi în context electoral, nu am terminat anul 2024, ne-au trebuit alegeri şi în 2025 şi normal că se interpretează în fel şi chip. Aşteptăm cu toţii noile cerinţe tehnice pe care trebuie să le implementăm”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Premierul a dat asigurări că autorităţile române îşi vor ”face treaba în continuare” și a subliniat necesitatea de a continua parteneriatul dintre România şi SUA.

”Eu vreau să fiu foarte clar: securitatea României este dependentă de parteneriatul cu SUA şi apartenenţa României la NATO. Să începi să înjuri America pentru anumite mofturi, pentru că au tăiat banii lui Soros, pentru că anumite structuri funcţionau în anumite state, inclusiv în România, într-un anumit fel, mi se pare un pic de nepatriotism, să fiu elegant. Practic, securitatea României este cea mai importantă”, a arătat premierul.