”Am decis că există o vineri verde şi împreună cu domnul primar Băluţă, astăzi, am venit cu Zoe (o maşină electrică - n.red.), am împrumutat-o pe Zoe. Data viitoare o să venim cu propria noastră Dacie electrică, am comandat-o şi o să fie printre primele 10 Dacii electrice din România. Sper ca şi domnii primari, şi încurajez autorităţile locale, să cumpere astfel de maşini electrice, mai ales maşinile electrice produse în România”, a spus Ciolacu, la sediul central al PSD.

Liderul social-democraților a precizat că mașina electrică va fi cumpărată din banii partidului, din cotizaţii şi că nu ştie cât costă.

”E cea mai ieftină de pe piaţă, e maşină electrică făcută la noi, la Mioveni. E prima achiziţie, că nu au decât un lot restrâns şi apoi o să încercăm să luăm în toate filialele câte o Dacie electrică”, a adăugat Ciolacu.

Vineri, PSD a organizat evenimentul ”Adevărata Vineri verde”, în cadrul căruia mii de membri şi simpatizanţi ai partidului din toată ţara vor merge la serviciu sau îşi vor duce copiii la şcoală folosind mijloace nepoluante sau transportul în comun.