„Și am zis să o facem prin Guvern. În coaliție am hotărât ca partea cu scutirea de impozit până la 3.000 de lei să se facă prin Parlament. După ce a trecut prin Parlament și a fost promulgată de președintele țării, am constat că militarii și polițiștii nu au fost încadrați în acea lege. Astăzi o să dau ordonanță cum e corect să cuprindem și militarii și polițiștii pentru că repet nu au pensii speciale, au pensii ocupaționale”, a spus Marcel Ciolacu.